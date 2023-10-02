Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Ayten'i yıllar sonra ortaya çıktı! Dila Akbaş'ın yeni mesleği şaşırttı!
Bir döneme damga vurmuş dizilerden biri olan Öyle Bir Geçer Zaman Ki'de Ayten karakterine hayat veren Dila Akbaş, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Şimdilerde evli ve çocuğu olan Akbaş'ın yeni mesleği şaşırttı.
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin sevilen isimlerinden olan Dila Akbaş, yönetmen Çağrı Bayrak ile evlenerek kendine yeni bir hayat kurdu. Akbaş, şimdilerde oyunculuktan uzakta bambaşka bir meslek yapıyor.
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Daha önce Sırça Köşk, Kara İnci, Av Mevsimi, Baba Candır gibi projelerde boy gösteren Dila Akbaş, bir süredir ekranlarda yer almıyor. Kariyer yönünü başka bir meslek dalına yönlendiren Akbaş'ın yeni işi şaşırttı.
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2005-2007 yıllarında iki sezon Tiyatro Mie ile çocuk tiyatrosu yapan Akbaş; Ülker Royal, Halk Bisküvi, Yapı Kredi, Halley Billboard çalışması, Telsim reklamı gibi pek çok reklamda da boy göstermişti.
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26 Temmuz 1985 doğumlu olan Dila Akbaş'ın Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olduğu biliniyor.
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Dila Akbaş oyunculuk kariyerini bırakıp, doğuma hazırlık rehberi ve hamile yogası eğitmenliğine yöneldi.
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