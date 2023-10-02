Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Ayten'i yıllar sonra ortaya çıktı! Dila Akbaş'ın yeni mesleği şaşırttı!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin sevilen isimlerinden olan Dila Akbaş, yönetmen Çağrı Bayrak ile evlenerek kendine yeni bir hayat kurdu. Akbaş, şimdilerde oyunculuktan uzakta bambaşka bir meslek yapıyor.