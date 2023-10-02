Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Ayten'i yıllar sonra ortaya çıktı! Dila Akbaş'ın yeni mesleği şaşırttı!

        Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Ayten'i yıllar sonra ortaya çıktı! Dila Akbaş'ın yeni mesleği şaşırttı!

        Bir döneme damga vurmuş dizilerden biri olan Öyle Bir Geçer Zaman Ki'de Ayten karakterine hayat veren Dila Akbaş, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Şimdilerde evli ve çocuğu olan Akbaş'ın yeni mesleği şaşırttı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 17:22 Güncelleme: 02.10.2023 - 17:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kanal D ekranlarında yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin sevilen isimlerinden olan Dila Akbaş, yönetmen Çağrı Bayrak ile evlenerek kendine yeni bir hayat kurdu. Akbaş, şimdilerde oyunculuktan uzakta bambaşka bir meslek yapıyor.

        • 2

          Daha önce Sırça Köşk, Kara İnci, Av Mevsimi, Baba Candır gibi projelerde boy gösteren Dila Akbaş, bir süredir ekranlarda yer almıyor. Kariyer yönünü başka bir meslek dalına yönlendiren Akbaş'ın yeni işi şaşırttı.

        • 3

          2005-2007 yıllarında iki sezon Tiyatro Mie ile çocuk tiyatrosu yapan Akbaş; Ülker Royal, Halk Bisküvi, Yapı Kredi, Halley Billboard çalışması, Telsim reklamı gibi pek çok reklamda da boy göstermişti.

        • 4

          26 Temmuz 1985 doğumlu olan Dila Akbaş'ın Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olduğu biliniyor.

        • 5

          Dila Akbaş oyunculuk kariyerini bırakıp, doğuma hazırlık rehberi ve hamile yogası eğitmenliğine yöneldi.

        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Taksim'de iki gence çivili sopayla saldırı!
        Taksim'de iki gence çivili sopayla saldırı!
        Damattan çocuğa şiddet! Fırlatıp yere attı
        Damattan çocuğa şiddet! Fırlatıp yere attı
        Poyraz ve güneş bir arada olacak!
        Poyraz ve güneş bir arada olacak!
        Şehit veterinere gözyaşlarıyla veda
        Şehit veterinere gözyaşlarıyla veda
        Kartal, Fenerbahçe tarihinde rekora koşuyor
        Kartal, Fenerbahçe tarihinde rekora koşuyor
        Ankara'daki hain saldırıdaki teröristin kimliği belli oldu
        Ankara'daki hain saldırıdaki teröristin kimliği belli oldu
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        O görüntülere soruşturma! Fıstıklara el konuldu
        O görüntülere soruşturma! Fıstıklara el konuldu
        "Linç kampanyasının kurbanıyım"
        "Linç kampanyasının kurbanıyım"
        Damat katiline istenen ceza belli oldu!
        Damat katiline istenen ceza belli oldu!
        Angelina Jolie ile başrolde
        Angelina Jolie ile başrolde
        Kuşlar evini başına yıktı
        Kuşlar evini başına yıktı
        Togg vites büyüttü
        Togg vites büyüttü
        Onur Şener anıldı
        Onur Şener anıldı
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        Shane Larkin'in cezası onandı!
        Shane Larkin'in cezası onandı!
        Kentsel dönüşümde değişiklik hazırlığı
        Kentsel dönüşümde değişiklik hazırlığı
        Hatay'daki yıkımlarla ilgili ilk dava!
        Hatay'daki yıkımlarla ilgili ilk dava!
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı
        Habertürk Anasayfa