Öykü Karayel: Gupse'ye çok gülüyorum

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Öykü Karayel, Etiler'de objektiflere yansıdı. Oyuncu, basın mensuplarını görünce "Oğlum varken çok konuşmak istemiyorum, teşekkür ederim" dedi. Ardından oğlunu arkadaşına teslim eden oyuncu, gazetecilerin yanına geri geldi.

Gupse Özay'ın senaryosunu kaleme aldığı ve başrollerini yine Özay ve Kerem Bürsin ile paylaştığı dizi hakkında konuşan Öykü Karayel, "Keşke Gupse hep yazsa da biz oynasak. Gupse, günlük hayatımda da çok güldüğüm bir arkadaşım. Ben onun kalemine bayılıyorum" dedi.