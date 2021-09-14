İşte Roman bebek!

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2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu Öykü Karayel (31) ile şarkıcı Can Bonomo (34), geçtiğimiz nisan ayında oğulları Roman'ı kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.

Zaman zaman mutlu aile pozlarını sosyal medya üzerinden yayınlayan çift, ilk kez bebeklerinin yüzünü gösterdi.

BABA-OĞULUN EĞLENCELİ VİDEOSU

Eşi Can Bonomo ve oğlu Roman'ın eğlenceli videosunu yayınlayan Öykü Karayel'in paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Videoda Minik bebeğin "Valla yutarım şimdi seni" diyerek, seslenen babasına gülücükler attığı görülüyor.

Karayel'in paylaşımına; Ege Kökenli, Nurdan Büyükak ve Ayşe Can Tatari gibi ünlü isimler yorum yaptı.

"PERİŞAN ETTİN BİZİ"

Öykü Karayel ile mutlu bir evlilik sürdüren Can Bonom, geçtiğimiz günlerde de oğlu ile birlikte objektif karşısına geçmişti. Roman'ın gitar ile ilgilendiği anları paylaşan Bonomo, "Çok hisli çalıyor. Perişan etti bizi vallahi..." ifadelerini kullanmıştı.

"BANA BENZİYOR"

Öte yandan şarkıcı, baba olma hissiyatıyla ilgili, "Çok başka bir duygu... Daha dünyaya geleli doksan gün oldu, beni bıraksan saatlerce onunla ilgili konuşabilirim. Bir de oğlum tıpkı bana benziyor. Annesine de benzeyebilirdi ama benim kopyam gibi kendisi." ifadelerini kullanmıştı.