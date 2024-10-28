Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Öykü Gürman: Şiddetin her türlüsüne karşıyız - Magazin haberleri

        Öykü Gürman: Şiddetin her türlüsüne karşıyız

        Son dönemde ülkemizde yaşanan cinayetler ile ilgili konuşan Öykü Gürman; "Herkes gibi çok üzülüyorum. Sözün bittiği yer... Söylenecek bir sözümüz kalmıyor. Çünkü aynı şeylerin tekrarı sürekli yaşanınca, insan hakikaten ne hissedeceğini de bilemiyor. Her zaman söylüyoruz şiddetin her türlüsüne karşıyız. Hayvanlara, kadına, erkeğe, insana, çocuklara çok üzücü" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 08:14 Güncelleme: 28.10.2024 - 08:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Öykü Gürman, Kıbrıs'taki sevenleriyle bir araya geldi. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı; "Hepimizin Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Aynı zamanda annemin doğum günü. Annemin de doğum gününü kutlamış olayım, Cumhuriyet çocuğu. Ne güzel bir günde doğmuş" ifadelerini kullandı.

        • 2

          "SÖZÜN BİTTİĞİ YER"

          Son dönemde ülkemizde yaşanan kadın ve çocuk cinayetleriyle ilgili de konuşan Öykü Gürman; "Ben de herkes gibi çok üzülüyorum. Sözün bittiği yer... Söylenecek bir sözümüz kalmıyor. Çünkü aynı şeylerin tekrarı sürekli yaşanınca, insan hakikaten ne hissedeceğini de bilemiyor. Her zaman söylüyoruz şiddetin her türlüsüne karşıyız, elbette. Hayvanlara, kadına, erkeğe, insana, çocuklara çok üzücü" dedi.

        • 3

          "BUNLARI HAK ETMİYORUZ"

          Öykü Gürman, daha sonra da ;"Bu konuda konuşacak çok fazla şey bulamıyorum. Her güne olumsuz bir haberle uyanmak, bu zengin coğrafyada bizler bunları hak etmiyoruz bence. Biraz daha birlik olup bu konularda vicdanımızı, merhametimizi koruyabilsek" ifadelerini kullandı.

        • 4

          "KUYMAKLARA DALDIM"

          Öte yandan Trabzon'da gerçekleşen "Sümela'nın Şifresi Temel" seri filmi için kamera karşısına geçen Öykü Gürman, "Alper Kul, Salih Kalyon, Gürkan Uygun ve yapımcı ve yönetmenimiz Bilal Kalyoncu, ben de diğer serileri izlemiştim. Hep aklımdan geçiyordu. Beni heyecanlandıran bir iş oldu çünkü Trabzonspor söz konusu, ben Trabzonsporluyum. Trabzonspor başkanının kızını oynuyorum, babam Gürkan Uygun. O kadar şanslıyım ki çok güzel bir enerji yakaladım. Trabzon'u çok özledim, direk kuymaklara daldım" dedi.

        • 5

          "HAYAT KISA"

          Öykü Gürman, gazetecilerin, "Hayatınızda küs olduğunuz kimse kaldı mı?" sorusuna ise "Ben kardeşimle de küs kalmadım. Ben kimseyle küs kalamam. Her şey geçiyor dünyadan, insanda geçiyor. Neyin kontrolünü sağladığımızı düşünüyoruz ki? Bir takım hırslarla, egolarla... Hayat çok kısa, kimsenin kalbini kırmamak lazım bu hayat çok geçici" yanıtını verdi.

          Konserin ardından İzmir Marşı ile sevenlerine veda eden Öykü Gürman, eline aldığı Türk ve KKTC bayrağıyla seyircisini selamladı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        KKTC'de 1 bebek öldü, 6 bebek entübe! 4 şüpheli gözaltında
        KKTC'de 1 bebek öldü, 6 bebek entübe! 4 şüpheli gözaltında
        Başak'ı katletmişti! Samuray kılıçlı caninin cezası kesinleşti!
        Başak'ı katletmişti! Samuray kılıçlı caninin cezası kesinleşti!
        Trump'tan New York'ta miting
        Trump'tan New York'ta miting
        Kabine toplanıyor! Gündemde neler var?
        Kabine toplanıyor! Gündemde neler var?
        Emeklilik dilekçesinde beklenen olmadı
        Emeklilik dilekçesinde beklenen olmadı
        Avrupa'da Türk gecesi!
        Avrupa'da Türk gecesi!
        4,5 milyon araç sigortadan kaçtı
        4,5 milyon araç sigortadan kaçtı
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Bakan Uraloğlu: Türkiye Kart, yıl sonuna kadar 18 ilde geçerli olacak
        Bakan Uraloğlu: Türkiye Kart, yıl sonuna kadar 18 ilde geçerli olacak
        'Teklif gelmiyor'
        'Teklif gelmiyor'
        Cani kocadan dikkat çeken ifade
        Cani kocadan dikkat çeken ifade
        Almanya, 28 bin kişiyi geri çevirdi
        Almanya, 28 bin kişiyi geri çevirdi
        Bakan Şimşek açıkladı: Kira sözleşmelerinde e-devlet dönemi
        Bakan Şimşek açıkladı: Kira sözleşmelerinde e-devlet dönemi
        Genç yaşta olanlar ve ailesinde o hastalık bulunmayanlar: Sizde de çıkabilir!
        Genç yaşta olanlar ve ailesinde o hastalık bulunmayanlar: Sizde de çıkabilir!
        Fenerbahçe ve Mou için kırılma anıydı"
        Fenerbahçe ve Mou için kırılma anıydı"
        Vicdansız! Yavru köpeği parke taşıyla öldürdü
        Vicdansız! Yavru köpeği parke taşıyla öldürdü
        Genel kurulda Çebi ibra edilmedi!
        Genel kurulda Çebi ibra edilmedi!
        Gülşen'in baba acısı
        Gülşen'in baba acısı
        Dzeko ve Nesyri fişi çekti!
        Dzeko ve Nesyri fişi çekti!
        Habertürk Anasayfa