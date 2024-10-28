Öykü Gürman: Şiddetin her türlüsüne karşıyız
Son dönemde ülkemizde yaşanan cinayetler ile ilgili konuşan Öykü Gürman; "Herkes gibi çok üzülüyorum. Sözün bittiği yer... Söylenecek bir sözümüz kalmıyor. Çünkü aynı şeylerin tekrarı sürekli yaşanınca, insan hakikaten ne hissedeceğini de bilemiyor. Her zaman söylüyoruz şiddetin her türlüsüne karşıyız. Hayvanlara, kadına, erkeğe, insana, çocuklara çok üzücü" dedi
- 1
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Öykü Gürman, Kıbrıs'taki sevenleriyle bir araya geldi. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı; "Hepimizin Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Aynı zamanda annemin doğum günü. Annemin de doğum gününü kutlamış olayım, Cumhuriyet çocuğu. Ne güzel bir günde doğmuş" ifadelerini kullandı.
- 2
"SÖZÜN BİTTİĞİ YER"
Son dönemde ülkemizde yaşanan kadın ve çocuk cinayetleriyle ilgili de konuşan Öykü Gürman; "Ben de herkes gibi çok üzülüyorum. Sözün bittiği yer... Söylenecek bir sözümüz kalmıyor. Çünkü aynı şeylerin tekrarı sürekli yaşanınca, insan hakikaten ne hissedeceğini de bilemiyor. Her zaman söylüyoruz şiddetin her türlüsüne karşıyız, elbette. Hayvanlara, kadına, erkeğe, insana, çocuklara çok üzücü" dedi.
- 3
"BUNLARI HAK ETMİYORUZ"
Öykü Gürman, daha sonra da ;"Bu konuda konuşacak çok fazla şey bulamıyorum. Her güne olumsuz bir haberle uyanmak, bu zengin coğrafyada bizler bunları hak etmiyoruz bence. Biraz daha birlik olup bu konularda vicdanımızı, merhametimizi koruyabilsek" ifadelerini kullandı.
-
- 4
"KUYMAKLARA DALDIM"
Öte yandan Trabzon'da gerçekleşen "Sümela'nın Şifresi Temel" seri filmi için kamera karşısına geçen Öykü Gürman, "Alper Kul, Salih Kalyon, Gürkan Uygun ve yapımcı ve yönetmenimiz Bilal Kalyoncu, ben de diğer serileri izlemiştim. Hep aklımdan geçiyordu. Beni heyecanlandıran bir iş oldu çünkü Trabzonspor söz konusu, ben Trabzonsporluyum. Trabzonspor başkanının kızını oynuyorum, babam Gürkan Uygun. O kadar şanslıyım ki çok güzel bir enerji yakaladım. Trabzon'u çok özledim, direk kuymaklara daldım" dedi.
- 5
"HAYAT KISA"
Öykü Gürman, gazetecilerin, "Hayatınızda küs olduğunuz kimse kaldı mı?" sorusuna ise "Ben kardeşimle de küs kalmadım. Ben kimseyle küs kalamam. Her şey geçiyor dünyadan, insanda geçiyor. Neyin kontrolünü sağladığımızı düşünüyoruz ki? Bir takım hırslarla, egolarla... Hayat çok kısa, kimsenin kalbini kırmamak lazım bu hayat çok geçici" yanıtını verdi.
Konserin ardından İzmir Marşı ile sevenlerine veda eden Öykü Gürman, eline aldığı Türk ve KKTC bayrağıyla seyircisini selamladı.