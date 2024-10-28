Öykü Gürman: Şiddetin her türlüsüne karşıyız

"HAYAT KISA"

Öykü Gürman, gazetecilerin, "Hayatınızda küs olduğunuz kimse kaldı mı?" sorusuna ise "Ben kardeşimle de küs kalmadım. Ben kimseyle küs kalamam. Her şey geçiyor dünyadan, insanda geçiyor. Neyin kontrolünü sağladığımızı düşünüyoruz ki? Bir takım hırslarla, egolarla... Hayat çok kısa, kimsenin kalbini kırmamak lazım bu hayat çok geçici" yanıtını verdi.

Konserin ardından İzmir Marşı ile sevenlerine veda eden Öykü Gürman, eline aldığı Türk ve KKTC bayrağıyla seyircisini selamladı.