Aslı Şafak’ın “Babanız tarafından sevildiniz m?” sorusundan sonra Gürman'ın gözleri doldu. Konuşurken boğazı düğümlenen Gürman, “Babam beni kendine göre sevdi. Duygusallığımı eleştirdi. Kimse bir insanın gözyaşının hesabını soramaz. Ayrılık burada başlar” diye konuştu.