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Öykü Gürman ile Fatih İçmeli nişanlandı - Magazin haberleri

Öykü Gürman ile Fatih İçmeli nişanlandı

Şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, 3.5 yıldır aşk yaşadığı Fatih İçmeli ile nişanlandı. Evlilik yolunda ilk adımı atan Gürman, mutlu gününden fotoğrafları soyal medya hesabından paylaştı

04.06.2022 - 09:35 | Güncelleme: ABONE OL

  • Kardeşiyle birlikte söylediği 'Evlerinin Önü Boyalı Direk' şarkısıyla büyük bir şöhret yakalayan ve oyunculuk da yapan Öykü Gürman, evlilik yolunda önemli bir adım attı.

  • AİLE ARASINDA NİŞAN TÖRENİ

    2016 yılında Yavuz Bingöl'den boşanan Gürman, 3.5 yıldır aşk yaşadığı Fatih içmeli ile nişanlandı. Geçtiğimiz aylarda Paris'te evlilik teklifi alan başarılı şarkıcı, aile arasında bir nişan töreni yaptı.

  • Şarkıcı, törende çekilen fotoğrafları "Güzel dilekleriniz, mesajlarınız için çok teşekkür ederiz" notuyla yayınladı.

  • Gürman, evlilik teklifi aldığını bu fotoğrafla duyurmuştu.

  • "ÇOCUĞUM OLURSA İŞE ARA VERİRİM"

    Daha önce "Erken yaşlarda anne olmak isterdim" diyen ünlü isim, "Bu pişmanlık değil de kader, kısmet diyelim. Hala geç değil, biliyorum. Mükemmeliyetçiyim ve çocuğum olursa onunla bire bir ben ilgilenmek isterim. Bir süre işe ara veririm. İnşallah Allah nasip eder." ifadelerini kullanmıştı.

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