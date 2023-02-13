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OYAK deprem bölgesine 5.3 milyon litre akaryakıt gönderdi

OYAK, kendi Kriz Koordinasyon Merkezi üzerinden görevli ve yetkili kurumlarla irtibat halinde Deprem bölgesindeki ihtiyaçları karşıladığını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, bölgeye kaydırılan kamyon, vinç, iş makinesi, ambulans, itfaiye gibi 70’e yakın araç teknik personelleriyle birlikte resmî kurumların koordinesinde görev yaparken, şu ana kadar 5.3 milyon litre akaryakıt ve motorin ile 31 bin 500 adet tüp bölgeye sevk edildi. Ayrıca, 1.3 milyon adet tıbbi malzeme ile gıda, hijyen ve kıyafetten oluşan 46 bin kolinin de bölgeye ulaştırıldığı aktarıldı. Açıklamada, "OYAK, elindeki tüm imkanları deprem bölgesi için seferber etmiş durumda. Sahada olmaya, afet bölgesini yeniden ayağa kaldırmak için her desteği sağlamaya devam edeceğiz” denildi

Giriş: 13.02.2023 - 11:22 | Güncelleme: ABONE OL
OYAK deprem bölgesine 5.3 milyon litre akaryakıt gönderdi
İHA

Deprem bölgesindeki çalışmaları hakkında bilgi veren OYAK, kendi Kriz Koordinasyon Merkezi üzerinden AFAD ve yetkili birimlerle koordine olan çalışanlarından oluşan 350 kişilik ekibin, afet bölgesinde arama-kurtarma faaliyetlerinde görev aldığını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, bölgeye kaydırılan kamyon, vinç, iş makinesi, ambulans, itfaiye gibi 70’e yakın araç teknik personelleriyle birlikte resmî kurumların koordinesinde görev yapıyor.

OYAK Grubu Şirketleri'nin, barınma ve ısınma, gıda, konteyner, çadır gibi temel ihtiyaçları düzenli olarak bölgeye ulaştırdığı kaydedilirken, şu ana kadar 5.3 milyon litre akaryakıt ve motorin ile 31 bin 500 adet tüpün bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Ayrıca, 1.3 milyon adet tıbbi malzeme ile gıda, hijyen ve kıyafetten oluşan 46 bin kolinin de bölgeye ulaştırıldığı aktarıldı. Verilen bilgiye göre, sadece şirket çalışanlarının gönüllü desteğiyle hazırlanarak 6 tıra ulaşan hijyen, kıyafet, aydınlatma gibi öncelikli ihtiyaçlardan oluşan bağış kolileri de depremzedelere gönderildi.

'TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİK'

Yapılan açıklamada, OYAK Kriz Koordinasyon Merkezi üzerinden İskenderun’daki İsdemir Limanı'nın deniz taşımacılığı operasyonları için kullanıldığı, bölgedeki hasar gören havalimanı için de beton ve iş makinesi tedariği sağlanarak onarım sürecine destek olunduğu belirtildi.

Şirketin, ilk günden beri bölgedeki fabrika ve tesislerinde çalışanlar, yakınları ve vatandaşlar için barınma ve sıcak yemek imkânı sağladığı da verilen bilgiler arasında.

Bölge halkının ihtiyaçları doğrultusunda gıda ve enerji gibi hayati sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerde üretimin aralıksız devam ettiği vurgulanan açıklamada, "OYAK, elindeki tüm imkanları deprem bölgesi için seferber etmiş durumda. Sahada olmaya, afet bölgesini yeniden ayağa kaldırmak için her desteği sağlamaya devam edeceğiz” denildi.

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