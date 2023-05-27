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Oy sayımına kimler katılabilir? 28 Mayıs 2023 seçimlerde oy sayımına kimler katılabilir?

28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında merak edilenler arasında "Oy sayımına kimler katılabilir?" sorusu yer alıyor. 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri saat 08.00'da başlayacak seçim işlemleri saat 17.00'de sona erecek. İşte oy sayımına katılabilecekler listesi...

Giriş: 27.05.2023 - 08:55 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 14 Mayıs'ta yapılan ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle ikinci tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen ilk oylamada en çok oyu alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs Pazar seçimlerine katılacak. Türkiye genelinde saat 17:00'de sandıklar kapanacak ve oy sayımına başlanacak. İşte 28 Mayıs Pazar oy sayımına kimler katılabilir? sorusunun yanıtı...

  • OY SAYIMINA KİMLER KATILABİLİR?

    Oyların sayım ve döküm işlemi açık olarak yapılır. Oy verme süresinin bitimini takiben kullanılan oyların sayım ve dökümüne ilişkin işlemleri açık olarak yapılmaktadır.

  • Oy verme yerinde bulunan siyasi parti ve bağımsız adayların müşahitleri ile o sandık bölgesinde kayıtlı seçmenler sandık kurulunun işlerini aksatmayacak şekilde sayım ve döküm işlemlerini izleyebilirler. 

  • OYLARIN SAYIM VE DÖKÜMÜ NASIL YAPILIR?

    1. Sandığın açılmasını müteakip sandıktan çıkan oy zarfları ile sandık seçmen listesinde oy kullanan seçmenlerin imzaları veya parmak izleri sayılır.

     

    2. Çıkan oy zarfları açılmadan kontrol edilir. Geçersiz zarf varsa ayrılır; sayısı tutanağa yazılır.

  • 3. Zarf sayısı oy kullanan seçmenlerin sayısından fazla ise zarfların arasından gelişigüzel çekilen bu sayıda zarf yakılır. İmza ve zarfların birbirine eşitliği sağlanır.

    4. Zarf sayısı imza sayısından az ise doğrudan sayım - döküm işlemine geçilir.

     

    5. Kullanılmayan oy pusulaları ve zarflar da sayılarak bağlanır, mühürlenir ve sandık kurulunca tutanağa geçirilir.

  • 6. Oyların sayım ve dökümü derhal başlar, açık ve aralıksız yapılır. Yapılacak şikâyet ve itirazlar, işi durdurmaz. Sandık kurulu başkanı, sayım ve döküm işlemine başlamadan önce, sayım-döküm cetvellerinin boş ve yazısız olduğunu hazır bulunanlara gösterir.

    7. Sandık kurulu başkanı, sayım dökümün düzenini sağlamak bakımından;

    a) Bir üyeyi, sandıktaki zarfları kendisine vermek,

    b) İki üyeyi, okunan oy pusulalarını sayım ve döküm cetvellerine işlemek,

     

    c) Bir üyeyi, okunan ve dökümü yapılan oy pusulalarını ve açılan zarfları masa üzerine düzenli biçimde yerleştirmek ve korumak, üzere görevlendirir.

  • Sandık sonuç tutanağının birer sureti, o seçim çevresinde seçime katılan ve talep eden siyasi parti ve bağımsız adayların müşahitlerine, yeteri kadar hazırlanarak sandık kurulu başkanı ve üyelerince
    imzalandıktan ve mühürlendikten sonra verilir.

    Sayıma ilişkin kâğıt ve belgeler seçim torbasına konulup torbanın ağzı bağlanarak kurul mührüyle mühürlenir ve imzalanır.

    Hazırlanan mühürlü torba ve sandık kurulu mührü, sandık kurulu başkanı ile ad çekme yoluyla belirlenecek en az iki üye tarafından hiçbir gecikmeye meydan verilmeksizin en kısa zamanda, ilçe seçim kurulu başkanına teslim edilir.

     

    İlçe seçim kurullarınca, sandık sonuç tutanaklarının birleştirilmesi işlemleri siyasi parti temsilcileri ile müşahitlerin huzurunda yapılır.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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