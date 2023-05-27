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Oy mührü diğer adaya bulaşırsa oy geçersiz mi olur? YSK 14 Mayıs 2023 Mühür diğer adaya bulaşırsa oy geçersiz sayılır mı, ne olur?

Oy mührü diğer adaya bulaşırsa oy geçersiz olur mu?

Oy verme işlemi sırasında mühür oy verilen ittifak, parti ve adayın bulunduğu sütundan taşarsa oyun geçersiz sayılıp sayılmayacağı merak ediliyor. Peki, oy mührü diğer adaya bulaşırsa oy geçersiz olur mu? İşte merak edilen sorunun cevabı...

Giriş: 27.05.2023 - 12:11 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 14 Mayıs'taki oy verme işlemi öncesinde seçimle ilgili detaylar merak edilip araştırılıyor. Bu detaylardan biri de "Oy mührü diğer adaya bulaşırsa oy geçersiz olur mu?" sorusunun cevabı... Peki, oy verirken mühür diğer sütuna taşarsa oy geçersiz sayılır mı? İşte merak edilen detaylar...

  • MİLLETVEKİLİ SEÇİMİNDE

    Mühür oy verilen partinin sütunundan aynı ittifaktaki diğer partinin sütununa taşarsa oy ittifakın ortak oyuna yazılır. Ancak sütunda taşma yaşanan partilerin sütunlarına ikinci kez veya daha fazla mühür basılırsa oy ittifaka mı partiye mi verildiği anaşılamadığı için gerçersiz sayılır.

    İttifakın sütunu içerisine basılan mühür, ittifakın yanında yer alan  parti veya ittifakın sütununa taşarsa oy geçersiz sayılır.

    Mühür, parti veya bağımsız adayın sütununu taşar ancak diğer parti, aday veya ittifakın sütununa karışmazsa oy geçerli, diğer sütunlara denk gelme halinde ise geçersiz sayılır.

     

  • CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNDE

    Cumhurbaşkanı seçiminde adayların sütunlarından mühür taşabilir. Ancak taşan mühür diğer adayın sütununa girerse oy geçersiz sayılır. 

     

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