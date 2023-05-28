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Oy kullanılan okulda fare paniği: Seçmenler ve sandık görevlileri fareye böyle müdahale etti

Hatay'da bir okulda oy kullanılan sınıfta ortaya çıkan fare, seçmenlere ve sandık görevlilerine panik yaşattı. Kimi fareden korkup sıraların üzerine çıkarken kimi de fareyi etkisiz hale getirmek için harekete geçti.

Giriş: 28.05.2023 - 16:29 | Güncelleme: ABONE OL
Oy kullanılan okulda fare paniği!
İHA

Hatay’ın İskenderun ilçesinde oy kullanma sırasında sınıfta ortaya çıkan fare seçmenleri ve görevlileri alarma geçirdi.

13. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde İskenderun ilçesinde vatandaşlar sandık başına gitti. Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Lisesinde ise davetsiz misafir seçmen ve görevlileri ayağa kaldırdı. Bir anda oy kullanılan sınıfta görülen fare herkesi alarma geçirdi.

Kimi fareden korkup sıraların üzerine çıkarken kimi de fareyi etkisiz hale getirmek için harekete geçti. Fare de neye uğradığını şaşırarak sınıf içinde kaçmaya başladı. Eline sopa alan görevliler fareyi etkisiz hale getirmeye çalıştı. Bu durumu gören bazı vatandaşlar ise kahkahaya boğuldu. Fare nedeniyle bir süre oy kullanma işlemine ara verildi. Fare bir süre sonra etkisiz hale getirilince oy verme işlemi kaldığı yerden devam etti.

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