Brezilya Ulusal Sıhhi Gözetim Ajansı, Oxford koronavirüs (Covid-19) aşı denemelerine katılan Brezilya'dan bir gönüllünün hayatını kaybettiği açıkladı.

Hayatını kaybeden gönüllünün 28 yaşında olduğu, ölüm nedeninin ise `COVID-19'dan kaynaklanan komplikasyonlar´ olduğu ifade edildi.