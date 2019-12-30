Elektronik haberleşmenin önde gelen hizmetlerinden biri de Outlook! Milyonlarca kullanıcıya hizmet veren ve her geçen gün kullanıcı sayısını artan Outlook'ta hesap açmak isteyen kişiler, bunu nasıl yapacaklarını araştırıyor. Eğer siz de bir Outlook hesabı açmak istiyorsanız yazımızdan yararlanabilirsiniz.

OUTLOOK HESABI NASIL AÇILIR?

Outlook'a kayıt olabilmek aşağıdaki adımları sırayla uygulayarak ilerleyelim:

1. Ad ve soyadı kısmını kullanıcı posta alırken ve gönderirken kullanması gereken gerçek bilgileri ile doldurmak zorundadır.

2. Kullanıcı adı: bu kısım ise mail gönderiminde kişinin isminin görüneceği halidir.

3. Parola: güvenlik gerektiren durumlarda kullanılması için hazırlanacak ve en az 8 karakterden oluşacak bir bilgidir.

4. Parolayı yeniden girerek güvenlik aşamasını sorunsuz bir şekilde atlatabilirsiniz.

5. Ülke: seçimini gerçekleştirdikten sonra,

6. Doğum tarihi bilgilerinin gün, ay ve yıl bazında girilmesi gerekmektedir.

7. Cinsiyet bilgisinin girileceği kutucuğu da doldurduktan sonra

8. Hesabınızın güvenli bir şekilde tutulabilmesini sağlayacak kişisel bilgilerin girilmesi gerekmektedir.

9. Telefon numarası girilir.

10. Kullanıcının diğer e-mail hesabını girmesi ile kayıt işlemleri başarılı bir şekilde tamamlanır.

11. Son olarak kullanıcının site üzerinde gördüğü karakterleri sisteme gördüğü şekilde yazması ve

12. Microsoft promosyonlarına dair haberler hakkında bilgi almayı isteyip istemediğini işaretlemesi gerekmektedir.

13. Hesap Oluşturun kutucuğuna basarak siz de Outlook adresini almış olursunuz. Bundan sonra elektronik posta işlemlerinizi bu hesap üzerinden kolay ve güvenli bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

OUTLOOK'UN BELLİ BAŞLI ÖZELLİKLERİ

5GB ücretsiz depolama alanı sayesinde yazışmalar güvenli bir şekilde kayıt altına alınabilir. Outlook aç işlemlerini başarı ile tamamlayan kullanıcılar yine sistemin getirdiği özellikler sayesinde mail hesaplarını istedikleri gibi yönetebilmektedir.

Siz de yeni Outlook hesap aç işlemini gerçekleştirerek ücretsiz posta servisine giriş yapabilirsiniz. Günümüzde pek çok kişinin Hotmail uzantılı mail adresine sahip olduğu ve bu hesap üzerinden posta alımı ve gönderilerini kontrol ettikleri bilinmektedir. Outlook hizmetleri ile buluşan ürün son derece güvenli bir iletişim hizmeti sunmaktadır.