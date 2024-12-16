Ousseynou Ba: Dzeko ve takım arkadaşlarımdan özür dilerim

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, Başakşehir'i Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin (2) golleriyle 3-1 mağlup etti.

45+1. dakikada Başakşehir futbolcusu Ousseynou Ba, Edin Dzeko'ya yaptığı müdahale sonucu kırmızı kart gördü.

"ÜZGÜNÜM, ÖZÜR DİLERİM"

Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla Edin Dzeko ve takım arkadaşlarından özür dileyen Ba, oyunun temposu ve stadyumun atmosferinin de etkisi ile kabul edilemez bir davranışta bulunduğunu ifade etti.

İşte o paylaşım: