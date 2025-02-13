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        Haberler Bilgi Ekonomi ÖTV'siz yerli araç modelleri hangileri 2025? ÖTV muafiyeti hangi durumlarda geçerli, ÖTV'siz araç kaç senede satılabilir?

        Hangi araçlar ÖTV muafiyetiyle alınabilir? 2025 ÖTV'siz alınabilecek yerli araçlar

        Engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden yararlanarak araç sahibi olmasını sağlayan düzenlemeye yeni kurallar eklendi. Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle, ÖTV'siz araç alımına yönelik önemli sınırlamalar getirildi. Artık bu kapsamdaki araçların yerli üretim oranı en az yüzde 40 olacak ve satış yasağı süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarılacak. Peki, ÖTV muafiyeti hangi durumlarda geçerli, ÖTV'siz araç kaç yılda satılabilir? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 21:33 Güncelleme: 14.02.2025 - 00:25
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        • 1

          Engelli vatandaşlar için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle araç alımında önemli bir değişiklik yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, ÖTV muafiyetiyle alınan araçlar artık belirli şartlara tabi olacak. Hem araçların teknik özelliklerinde yenilikler yapıldı hem de kullanım süresiyle ilgili önemli değişiklikler getirildi. Peki, ÖTV’siz araç alımında hangi kriterler değişti? İşte merak edilenler…

        • 2

          ENGELLİ ARAÇLARINDA ÖTV İSTİSNASI YERLİ ARAÇLARA UYGULANACAK

          Otomotiv sektörü yeni yıla önemli bir değişiklik ile giriyor. Engelli araçlarına uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası için 'yerli' olma şartı getirildi.

          Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, ÖTV muafiyeti ile alınabilen araçlarda yüzde 40 yerlilik oranı aranacak.

          Bir başka deyişle, ithal araçların ÖTV muafiyeti ile alınabilmesi artık mümkün olmayacak. Ayrıca, ÖTV muafiyeti ile alınan araçlar için elde tutma süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

        • 3

          HANGİ ARAÇLAR ÖTV MUAFİYETİ İLE ALINABİLECEK?

          Türkiye’de üretilen araçları şu şekilde sıralayabiliriz;

          - Togg T10X

          - Fiat Egea Ailesi

          - Renault Clio

          - Renault Megane

          - Renault Duster

          - Hyundai i10

        • 4

          - Hyundai i20

          - Hyundai Bayon

          - Toyota C-HR

          - Toyota Corolla

          Yerli üretim bu modeller gerekli şartların sağlanması ile ÖTV muafiyetli olarak alınabilecek.

        • 5

          ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ 2025 NE KADAR OLACAK?

          2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı.

          Önümüzdeki yılın vergi, harç ve cezalarının ne kadar arttırılacağını gösteren bu oran, aynı zamanda engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muafiyetli satın alabileceği araç üst limitini de belirliyor.

        • 6

          Bu kapsamda, 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olarak uygulanan ÖTV muafiyetli araç üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43.93 artacak ve 2 milyon 247 bin 114 TL olacak.

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