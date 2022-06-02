Otoyol hız sınırlarına ilişkin son durum belli oldu. Yurt genelindeki binlerce vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuyla ilgili olarak açıklanan düzenlemeleri derledik...

OTOYOL HIZ SINIRI NE KADAR OLDU 2022?

Bu doğrultuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının da uygun görüşüyle birlikte, 1 Temmuz’dan itibaren otomobiller için otoyollarda yeni hız sınırı uygulamasına başlanacak.

Bu tarihten itibaren:

Edirne-İstanbul (Avrupa otoyolu), İstanbul-Ankara (Anadolu Otoyolu), Niğde-Mersin-Şanlıurfa (Niğde- Tarsus kesimi, Tarsus-Şanlıurfa kesimi) ile Çeşme-İzmir-Aydın (Çeşme-İzmir kesimi ile İzmir-Aydın kesimleri) otoyollarının mevcut olan 120 km/s olan hız sınırı 10 km/s artırılarak 130 km/s,

Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy-Odayeri-Kınalı bölümü, Malkara-Çanakkale, Gebze-İzmir /Menemen-Çandarlı, Ankara-Niğde otoyollarında ise 120 km/saat olan hız sınırı 20 km/saat artırılarak 140 km/saate çıkarılacak.

Ayrıca yapımı devam eden ve yeni projelendirilecek otoyollar hizmete açıldıklarında 120 km/saat olan hız sınırının 20 km/saat artırılarak 140 km/saate yükseltilecek.

1 Temmuz’da başlayacak uygulama kapsamında otoyollarda trafik işaretlemelerine yönelik çalışmalara da devam ediliyor.