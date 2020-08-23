Otoyol Devriyesi oyuncuları kimler? Otoyol Devriyesi konusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Jon ve Ponch'un otoyol polis devriyesi hikayesini konu alan Otoyol Devriyesi filmi hakkında detaylar haberimizde...

OTOYOL DEVRİYESİ OYUNCULARI KİMLER?

Michael Pena, Dax Shepard, Vincent D'Onofrio

OTOYOL DEVRİYESİ KONUSU NEDİR?

Jon Baker (Shepard) ve Frank Ponch Poncherello (Peña) Los Angeles’taki California Otoyol Devriyesi’ne (COD) yeni katılmışlardır ancak ikisinin de bu mesleği seçmelerinin çok farklı nedenleri vardır. Baker, hayatını ve evliliğini düzende tutmaya çalışan eski bir motosikletçidir. Poncherello ise COD'un içinde bir iç iş olduğunu ve milyonlarca dolarlık bir soygunla olan ilişkisini araştıran gizli bir Federal ajandır. Tecrübesiz çaylak ve sert profesyonel bir araya gelir ancak aralarındaki sürtüşme işlerine de yansır. Yine de Baker’ın eşsiz sürüş becerileri ve Ponch’un sokakların kurdu olması birlikte çalışmalarını kolaylaştırabilir… Tabii daha önce birbirlerini öldürmeye kalkmazlarsa!