OtoTekno 11'inci bölümüyle ekrana geldi

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Otomobil ve teknoloji dünyasını buluşturan program OtoTekno, 11'inci bölümü ile ekrana geldi.

Habertürk TV’de Yiğitcan Yıldız ve Cem Özenen’in sunumu ile yayınlanan programın yeni bölümünde, Koreli otomotiv üreticisi Hyundai'nin yüzde yüz elektrikli yeni nesil SUV modeli Ioniq 5 ile Yamaha'nın şehir içi kullanım özellikleri ile ön plana çıkan scooter modeli RAYZR tüm yönleri ile incelendi.

OtoTekno'nun bu haftaki teknoloji köşesinde ise, DJI'nin yeni drone modeli hakkındaki deneyimler izleyenleri ile paylaşıldı.

7 Temmuz pazar günü yayınlanan OtoTekno’nun 11'inci bölümünde, Yıldız ve Özenen’in keyifli sohbeti eşliğinde izleyenlere otomobil ve teknoloji dünyasındaki son gelişmeler aktarıldı.

OtoTekno, her hafta Pazar günü Habertürk ekranında izleyici ile buluşuyor.