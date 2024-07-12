OtoTekno 11'inci bölümüyle ekrana geldi
Habertürk TV'nin macera dolu programı 'OtoTekno', yeni bölümü ile ekrana geldi. Yiğitcan Yıldız ve Cem Kadri Özenen'in sunumuyla gerçekleşen programın bu haftaki bölümünde, Koreli üretici Hyundai'nin elektrikli çağını temsil eden ilk modeli Ioinq 5 ve Yamaha'nın scooter modeli RAYZR konuk oldu. Yıldız ve Özenen, her hafta Pazar günü otomotiv ve teknoloji dünyasından en son gelişmeleri ekrana taşıyor...
Otomobil ve teknoloji dünyasını buluşturan program OtoTekno, 11'inci bölümü ile ekrana geldi.
Habertürk TV’de Yiğitcan Yıldız ve Cem Özenen’in sunumu ile yayınlanan programın yeni bölümünde, Koreli otomotiv üreticisi Hyundai'nin yüzde yüz elektrikli yeni nesil SUV modeli Ioniq 5 ile Yamaha'nın şehir içi kullanım özellikleri ile ön plana çıkan scooter modeli RAYZR tüm yönleri ile incelendi.
OtoTekno'nun bu haftaki teknoloji köşesinde ise, DJI'nin yeni drone modeli hakkındaki deneyimler izleyenleri ile paylaşıldı.
7 Temmuz pazar günü yayınlanan OtoTekno’nun 11'inci bölümünde, Yıldız ve Özenen’in keyifli sohbeti eşliğinde izleyenlere otomobil ve teknoloji dünyasındaki son gelişmeler aktarıldı.
OtoTekno, her hafta Pazar günü Habertürk ekranında izleyici ile buluşuyor.