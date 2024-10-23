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        Haberler Gündem Güncel Otostopçuya ahlaksız teklif! | Son dakika haberleri

        Otostopçuya ahlaksız teklif!

        Sosyal medyada yayınlanan bir görüntü akıllara durgunluk verdi. Olayda Türkiye'ye gelen Kazakistanlı bir gezginin otostop yaparak bindiği TIR'da sürücü tarafından taciz edildiği anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 10:35 Güncelleme: 23.10.2024 - 10:35
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        Otostopçuya ahlaksız teklif!
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        Sosyal medyada yayınlanan bir görüntü dehşete düşürdü. Olayda Türkiye'ye gelen Kazakistanlı erkek bir gezginin otostop yaparak bindiği TIR'da sürücü tarafından taciz edildiği anlar kameraya yansıdı.

        Gezginin yayınladığı görüntülerde TIR sürücüsünün, gezgine ahlaksız tekliflerde bulunduğu, gezginin de bu anları kaydettiği görüldü.

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