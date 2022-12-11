Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel İstanbul'da otoparklar, trafikten men edilen taksilerle doldu taştı! - Güncel haberler

İstanbul'da otoparklar, trafikten men edilen taksilerle doldu taştı!

Taksi sorununun gündemden düşmediği İstanbul'da çarpıcı görüntüler kaydedildi. Megakentte son günlerde artan taksi denetimi sonrası trafikten men edilen taksiler otoparkları doldurdu

Giriş: 11.12.2022 - 11:34 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da otoparklar, trafikten men edilen taksilerle doldu taştı! - Güncel haberler
DHA

İstanbul'da son günlerde artan taksi denetimi sonrası trafikten menedilen taksiler otoparkları doldurdu.

DHA'nın haberine göre İstanbul'da taksi tartışması devam ederken, denetimler de sürüyor. Şikayetler üzerine yapılan denetimlerde çok sayıda şoföre ceza kesilirken, araçlar da belli süreliğine trafikten menediliyor.

Menedilen araçlar ise yediemin otoparklarına çekiliyor. Son günlerde artan denetimler sonrası birçoğu 10 günlüğüne trafikten menedilen araçlar otoparkları doldurdu. Yediemin otoparklarındaki taksi yoğunluğu dikkat çekti.

İBB 10 AYI AÇIKLAMIŞTI

6 Aralık'ta İBB, 2022 yılının ilk 10 ayında taksilere ilişkin toplam 63 bin 844 şikayet iletildiğini açıklamıştı. Şikayetlerin 28 bin 467'si Çözüm Merkezi tarafından ispatlandı.

14 bin 93 şikayete yaptırım uygulanırken, 10 bin 696 farklı araca toplamda 42 bin 560 TL ceza kesildiği aktarıldı. 2022'nin ilk 10 ayında 2 bin 27 aracın emniyet ve zabıta tespitiyle 10 gün süreyle trafikten menedilerek, çalışma ruhsatları askıya alındı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yeşilçam'ın güler yüzlü şefkatli anası
Yeşilçam'ın güler yüzlü şefkatli anası
Malatya'da feci kaza! Yaralılar var
Malatya'da feci kaza! Yaralılar var
Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü
Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü
Çok kuvvetli esecek! Rüzgara dikkat
Çok kuvvetli esecek! Rüzgara dikkat

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.