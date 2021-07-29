Bir mozaik parçasının bulunması ve devamında bunun gelmesi bize şunu kazandırdı; sur dışında bu ölçekte büyük parçada bir mozaik kalıntısını ilk defa görüyoruz. Bu heyecan verici bir durum. Bunun devamında bu da bize burayı bir ziyaretçi ile buluşturma hikayesini getirdi.