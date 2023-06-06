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Otopark görevlisinin yanlışlıkla vurduğu arkadaşlarından biri öldü

İstanbul'da, otoparkta arkadaşları ile oturan M.D.'nin elindeki silah, iddiaya göre yanlışlıkla ateş aldı. M.D.'nin silahından çıkan kurşunlarla yaralanan 2 arkadaşından biri hayatını kaybetti. Olayda yaşanan panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı

Giriş: 06.06.2023 - 14:24 | Güncelleme: ABONE OL
Otopark görevlisi yanlışlıkla arkadaşını vurdu
DHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Katip Mustafa Çelebi Mahallesi'nde 4 Haziran Pazar günü saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, otopark görevlisi M.D.'nin ruhsatlı silahının iddiaya göre yanlışlıkla ateş almasıyla arkadaşları M.D. ve B.A. yaralandı.

B.A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken M.D. tedavisinin ardından taburcu oldu. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği'nin yaptığı çalışma sonucu şüpheli M.D. ise gözaltına aldı. M.D.'nin aracında yapılan aramada biri olayda kullandığı silah olmak üzere 2 tabanca ele geçirildi.

SİLAHINI GÖSTERMEK İSTEMİŞ

Şüpheli M.D.'nin arkadaşlarına silahını gösterirken yanlışlıkla ateş aldığı ve o sırada iki kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaşanan panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, görevlilerin panik ile koşuşturması ve şüphelinin aracına binerek uzaklaşması görülüyor. Bir süre sonra ise geri geliyor.

ŞÜPHELİ İKİ SUÇTAN TUTUKLANDI

M.D., polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten Öldürme' ve 'Kasten Yaralama' suçlarından tutuklandı.

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