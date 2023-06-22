Ticaret Bakanlığı'nın otomotiv sektörüne yönelik açıkladığı yeni tedbirler, açıklamanın yapıldığı ilk andan itibaren ülkenin en önemli gündem maddeleri arasında yerini aldı.
Kısaca hatırlatmak gerekirse, Bakanlık, ikinci el otomobil fiyatlarındaki fahiş fiyat artışının önüne geçmek amacıyla Ağustos 2022'de yeni bir düzenlemeye gitmişti.
Bu düzenleme kapsamında, satın alınan sıfır araçların, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay içinde ve 6 bin kilometre öncesi satılması yasaklanmıştı. O günden beri de söz konusu yasak sadece ikinci el araç ticareti yapan işletmelere yönelik olarak yürürlükte.
Fakat, bu yasağın bireysel satışları kapsamaması sektör tarafından ilk günden beri eleştirilirken, dün düzenlemeye dair dikkat çeken yeni bir açıklama geldi.
SEKTÖR PAYDAŞLARI BAKAN İLE BİR ARAYA GELDİ
Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın, 19 Haziran günü Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED), Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER), Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) heyetleri ile gerçekleştirdiği görüşmelerden yaklaşık 48 saat sonra, kamuoyunda '6+6' olarak anılan düzenlemenin 6 ay süre ile uzatıldığı açıklandı.
Böylece normal şartlarda 1 Temmuz'da sona erecek düzenleme yılbaşına kadar uzatılmış oldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamadaki bir diğer önemli nokta ise, tüm bireysel satışların da düzenlemeye dahil edilmesi oldu. Böylece, ikinci el araç sektörünün uzun zamandır devam eden beklentisi de gerçekleşmiş oldu.
Ayrıca, bizzat Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, internet ortamında satılan ikinci el araç fiyatının sıfır araç fiyatını geçemeyeceğini söylemesi de, sektörün ve araç satışlarının geleceğini doğrudan etkileyecek bir açıklama olarak kayıtlara geçti.
20 Haziran tarihinden otomotiv sektöründe baş döndürücü hızla yaşanan gelişmelerin ardından, gelelim sektörün düzenleme hakkındaki görüşlerine.
Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan otomotiv sektörünün distribütör, yetkili bayi ve ikinci el araç satıcılarını kapsayan 3 farklı paydaş derneğin başkanları, Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı yönetmeliğe destek mesajı verdi.
ODMD: 'BALON FİYATLARIN DÜŞÜRÜLMESİ HEDEFLENİYOR'
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, düzenlemenin tüketici mağduriyetlerini engelleyeceğini söyledi.
Bozkurt, "Özellikle sıfır araç için sıraya girip, sırası gelince aracı direkt olarak satmak amacıyla alan kurumlar varsa, onları bir miktar engelleyecektir. Aynı zamanda açıklamada gerçek kişilerin de takip edileceği belirtilmektedir. Tüketici mağduriyetlerinin önüne geçecek, araçların gerçek kullanıcılara ulaşmasını sağlayacak bu düzenlemeyi başından itibaren olumlu karşılıyoruz. Kamu nezdinde yapılacak denetimlerin de önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Düzenlemenin hedeflerine de değinen Bozkurt, "Düzenleme çalışmaları ile hedeflenen, öncelikle ikinci el araçlardaki 'balon' fiyatların düşürülmesi ve sıfır kilometre araçların gerçek kullanıcılar yerine işletme ve şahısların ticaret yapma amacıyla oluşturduğu piyasaya düşmesinin engellenmesi olarak yorumlanabilir" değerlendirmesinde bulundu.
ODMD Başkanı Bozkurt, düzenlemenin sıfır kilometre araç satışlarını çok etkilemeyeceğini de ifade ederek, "Çünkü halen sıfır araç bulunurluğu talebin bir miktar altında kalmaya devam etmektedir. Global olarak arzın bir süredir yetersiz olması nedeniyle, ülkemizde de birikmiş bir talep söz konusu" diye konuştu.
OYDER: 'PİYASA REGÜLE EDİLECEK'
Ticaret Bakanlığı’nın otomotiv sektörüne yönelik açıkladığı yeni tedbirlere yönelik görüş bildiren Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Dr. Altuğ Erciş de, bakanlıkça alınan yeni tedbir ve kararları desteklediklerini belirtti.
Erciş, "19 Haziran tarihinde Ticaret Bakanı'mız Ömer Bolat ile otomotiv sektörünü temsil eden STK’lar, kurum ve kuruluşlar ile birlikte son derece verimli ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdik. Sektörümüzün sorunları ve çözüm yolları hakkında fikir alışverişinde bulunduk. İstikrarlı bir piyasa yapısına ulaşmak için sektör bileşenleri olarak bizlerin de motorlu kara taşıtı alım satımlarında düzenli bir işleyişe ulaşılması birincil derecede önemlidir" dedi.
Piyasada yılda 3 adetin üzerinde taşıt alım-satım işlemini yapanların varlığını gözlemlediklerine değinen Erciş, "Bu, yetkili satıcılarımızın da önüne geçilmesini istediği bir durum. Bireylerin haksız kazancı önünü açacak ve fiyatları yukarıya çekecek bu alım satımlarının düzenli olarak denetlenecek olması ve yasalara uygunsuzluk durumunda bu satıcılar hakkında idari para cezası uygulanması kararını olumlu atılmış bir adım olarak görüyoruz. Ayrıca, piyasanın regüle edilmesi yönünde alınmış çok önemli bir karardır" ifadelerini kullandı.
MASFED: 'FIRSATÇILIĞI VE VERGİ KAYBINI ÖNLEYECEK'
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç da, Habertürk'e dün yaptığı açıklamada, düzenlemede yapılan güncelleme ile bireylere kısıtlama getirilmesinin, fahiş fiyat artışlarının önüne geçerken, sektörde yaşanan fırsatçılığı, kayıt dışılığı ve devletin vergi kaybını önleyeceğini söyledi.
Öte yandan, düzenleme ilk hayata geçirildiğinde bireyleri de kapsamış olsaydı fiyatların bu kadar artmayacağını belirten Erkoç, "Fiyat artışlarının elbette birçok sebebi var. Pandemi döneminden süregelen çip sorunu sebebiyle üretimin kısıtlı olması, arz talep dengesinde yaşanan sorunlar ve döviz kurunun dalgalı seyri de fiyatların artmasına sebep oluyor. Ancak sektör raporlarına bakıldığında sıfır araç satışlarında bu yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre motorlu araç satıcılarına kısıtlama getirildiği halde yüzde 70 civarında bir artış var. Çünkü şahıslar araç alıp satmaya, piyasayı haksız bir şekilde yükseltmeye devam ediyor. Ancak söz konusu düzenlemeyle fiyatların yükselmesinin önüne geçilecek, piyasalarda olumlu bir hava esecek" görüşünü paylaştı.