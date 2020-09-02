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Ocak-Ağustos döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 68.4 oranında arttı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, toplam pazar 2020 yılı Ağustos sonunda 403 bin 2 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2020 yılı sekiz aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 64.2 oranında artarak 317 bin 394 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 86.1 artarak 85 bin 608 adede ulaştı.

ODD'nin açıkladığı rakamlara göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ağustos ayında yüzde 134.4, otomobil pazarı yüzde 106 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 265 oranında arttı.

Ağustos ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 61 bin 533 adet oldu.

Otomobil satışlarının 44 bin 72 adet seviyesinde ölçüldüğü Ağustos ayında, hafif ticari araç pazarı da 17 bin 161 adet şeklinde gerçekleşti.

ODD'den yapılan açıklamada, otomobil ve hafif ticari araç pazarının 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 4.1

arttığı belirtildi.

PAZARIN YÜZDE 95'İ 1.6 LİTRENİN ALTINDAKİLER

Yılın ilk 8 ayında pazarın yüzde 86.2’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 199 bin 91 adetle yüzde 62.7 pay, B segmenti otomobiller ise 73 bin 162 adetle yüzde 23.1 pay aldı.

Otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde ise, benzinli otomobil satışlarının 163 bin 554 adetle yüzde 51.5 pay, dizel otomobil satışları 130 bin 756 adetle yüzde 41.2 pay, otogazlı otomobil satışlarının da 13 bin 613 adetle yüzde 4.3 pay aldığı görüldü.

Bu dönemde, 223 adet elektrikli ve 9 bin 248 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

Ağustos ayı sonunda, 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 66 artarak yüzde 94.8 pay,1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 23.9 artarak yüzde 2 pay ve 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 1.6 azalarak yüzde 0.2 pay aldı.