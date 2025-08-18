SUZUKI

- Yeni Swift; Pulse ve Life olmak üzere iki farklı donanım seviyesinde sunuluyor. Düşük yakıt tüketimiyle de öne çıkan ve tüm versiyonlarında ÖTV olanağı sunan Yeni Swift modeline, 200.000 TL’ye yüzde 0 faizli kredi desteği ile sahip olunabiliyor.

- Suzuki Vitara ise yüzde 0 faizli 250 bin TL kredi imkanıyla ve 50.000 TL nakit alım desteği veriliyor.

- S-Cross, yüzde 0 faizli 250 bin TL kredi ve 50 bin TL nakit alım desteği veriliyor.