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        Haberler Gündem 3. Sayfa Otomobilinden çıktı: 16 yıl 6 ay hapis

        Adana'da otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan sanığa 16 yıl 6 ay hapis

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan sanığa, 16 yıl 6 ay hapis ve 39 bin lira adli para cezası verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 15:25 Güncelleme: 01.12.2023 - 15:25
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        Otomobilinden çıktı: 16 yıl 6 ay hapis
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan sanığın cezası belli oldu.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık G.E. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

        SENTETİK UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

        AA'nın haberine göre, esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, G.E. idaresindeki otomobilde Levent Mahallesi'nde 202 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdiğini belirtti.

        SAVCI CEZA TALEP ETTİ

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak G.E.'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

        SUÇLAMALARI KABULETMEDİ

        Sanık G.E. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek, "Hakkımdaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliye ve beraat istiyorum." ifadesini kullandı.

        MAHKEMEDEN HAPİS CEZASI

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 6 ay hapis ve 39 bin lira adli para cezasına çarptırdığı G.E'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        *Haberin görseli DHA'nın arşivinden alınmıştır.

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