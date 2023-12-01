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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Beşiktaş, Avrupa'da kayıp! 4 sezondur galibiyet yok - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, Avrupa'da kayıp! 4 sezondur galibiyet yok

        Konferans Ligi'nde Club Brugge'e sahasında 5-0 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa'daki eski günlerini mumla arıyor. Siyah-beyazlılar, 2017-18'de Şampiyonlar Ligi'nde gruptan namağlup çıkarak tarih yazarken sonrasında ise kayıpları oynadı. Kartal, son 6 sezonda UEFA organizasyonlarının gruplarına 4 kez kalırken 4 sezondur galibiyet alamıyor!

        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 01.12.2023 - 14:57 Güncelleme: 01.12.2023 - 14:57
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        • 1

          Beşiktaş, Konferans Ligi D Grubu'ndaki 5. maçında evinde Club Brugge'e 5-0 mağlup olarak büyük şok yaşadı. Gruptan çıkma şansını Bodo/Glimt yenilgisi ile kaybeden siyah-beyazlılar, prestij maçında ise büyük bir hezimet yaşadı ve 1 puanla son sırada kaldı.

        • 2

          ŞAMPİYONLAR LİGİ BAŞARISINDAN SONRASI KAYIP

          Siyah-beyazlılar, son yıllarda Avrupa kupalarındaki başarısız grafiğini de bu sonuçla sürdürdü. Siyah-beyazlılar, 2017-18'de Şampiyonlar Ligi grubundan namağlup çıkıp tarih yazarken sonrasında ise o günleri mumla arar oldu.

        • 3

          6 SEZONDA 3 GALİBİYET!

          Son 6 sezonda UEFA organizasyonlarında gruplara 4 kez kalan Beşiktaş, toplamda 23 maça çıkarken sadece 3 galibiyet alabildi. Kartal 2 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşadı.

        • 4

          4 SENEDİR GALİBİYET YOK!

          Siyah-beyazlılar, gruplarda son galibiyetini ise 4 sene önce aldı. 2019'da Avrupa Ligi K Grubu'nda Slovan Bratislava'yi evinde yenerek ilk ve tek galibiyetini alan Beşiktaş, ardından kazanmayı unuttu.

        • 5

          İŞTE BEŞİKTAŞ'IN 6 SEZONLUK AVRUPA MACERASI

          2018/19 Avrupa Ligi I Grubu

          Beşiktaş 3-1 Sarpsborg 08

          Malmö 2-0 Beşiktaş

          Beşiktaş 2-4 Genk

          Genk 1-1 Beşiktaş

          Sarpsborg 2-3 Beşiktaş

          Beşiktaş 0-1 Malmö

          2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet: 7 puan

        • 6

          2019/20 Avrupa Ligi K Grubu

          Slovan Bratislava 4-2 Beşiktaş

          Beşiktaş 0-1 Wolverhampton

          Beşiktaş 1-2 Braga

          Braga 3-1 Beşiktaş

          Beşiktaş 2-1 Slovan Bratislava

          Wolverhampton 4-0 Beşiktaş

          1 Galibiyet, 5 mağlubiyet: 3 puan

        • 7

          2020/21'de Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PAOK'a, Avrupa Ligi ön elemesinde Rio Ave'ye elendi.

        • 8

          2021/22 Şampiyonlar Ligi C Grubu

          Beşiktaş 1-2 Dortmund

          Ajax 2-0 Beşiktaş

          Beşiktaş 1-4 Sporting

          Sporting 4-0 Beşiktaş

          Beşiktaş 1-2 Ajax

          Dortmund 5-0 Beşiktaş

          6 Mağlubiyet: 0 puan

        • 9

          2022/23: Avrupa'ya katılamadı

        • 10

          2023/24 Konferans Ligi D Grubu

          Club Brugge 1-1 Beşiktaş

          Beşiktaş 2-3 Lugano

          Bodo/Glimt 3-1 Beşiktaş

          Beşiktaş 1-2 Bodo/Glimt

          Beşiktaş 0-5 Club Brugge

          1 beraberlik, 4 mağlubiyet: 1 puan

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