Beşiktaş, Avrupa'da kayıp! 4 sezondur galibiyet yok

Beşiktaş, Konferans Ligi D Grubu'ndaki 5. maçında evinde Club Brugge'e 5-0 mağlup olarak büyük şok yaşadı. Gruptan çıkma şansını Bodo/Glimt yenilgisi ile kaybeden siyah-beyazlılar, prestij maçında ise büyük bir hezimet yaşadı ve 1 puanla son sırada kaldı.