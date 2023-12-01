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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Kartal'ın kara talihi! - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Kartal'ın kara talihi!

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Nordsjaelland'a 6-1 yenilerek 31 yıl sonra Avrupa kupalarında en farklı mağlubiyetini aldı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, bu sonuçla birlikte yıllar sonra aynı kabusu yaşadı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 13:31 Güncelleme: 01.12.2023 - 13:35
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        • 1

          UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda Danimarka'nın Nordsjaelland ekibine deplasmanda 6-1 kaybeden Fenerbahçe, tarihinin en farklı mağlubiyetlerinden birini yaşadı.

        • 2

          Right to Dream Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda kalesinde gördüğü 4 golle 6-1 yenildi ve lider geldiği Danimarka'dan üçüncü sırada döndü.

        • 3

          Son 5 resmi maçında 3 yenilgi, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alan İsmail Kartal'ın ekibi, sezon başındaki performansının gerisinde kaldı.

        • 4

          Trabzonspor karşısındaki 3-2'lik mağlubiyetin ardından Ludogorets'e deplasmanda 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, ardından ligde Adana Demirspor'la rakip sahadaki müsabakayı golsüz eşitlikle bitirdi.

        • 5

          Milli maç arasının ardından Süper Lig mücadelesinde sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, son olarak ise Nordsjaelland'a deplasmanda 6-1 kaybetti.

        • 6

          EN FARKLI ÜÇÜNCÜ YENİLGİ

          Fenerbahçe, Avrupa maçlarındaki en farklı mağlubiyetini 17 Eylül 1975 yılında Portekiz deplasmanında Benfica'ya karşı 7-0'lık skorla almıştı.

        • 7

          Bu yenilgiden 3 yıl sonra 27 Eylül 1978'de Hollanda'da PSV Eindhoven'a 6-1 kaybeden sarı-lacivertli takım, 4 Kasım 1992'de ise Çek ekibi Sigma Olomouc'a deplasmanda 7-1 yenildi.

        • 8

          İSMAİL KARTAL'IN 'KARA TALİHİ'

          Sigma Olomouc müsabakasında ilk 11'de sahaya çıkan İsmail Kartal, bu karşılaşmanın 41. dakikasında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakmıştı.

        • 9

          İsmail Kartal'ın ardından Hakan Tecimer ve Gerson da kırmızı kart gören diğer isimler olurken, 8 kişi kalan Fenerbahçe, rakibinden 7 gol yemişti.

        • 10

          Sigma Olomouc karşısında forma giyen İsmail Kartal, bu maçtan 31 yıl sonra Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak tarihi bir yenilgi daha yaşadı.

        • 11

          Sarı-lacivertli takım, 1992 yılındaki Sigma Olomouc karşılaşmasının ardından en farklı yenilgisini Danimarka'da aldı.

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