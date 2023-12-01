İsmail Kartal'ın kara talihi!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Nordsjaelland'a 6-1 yenilerek 31 yıl sonra Avrupa kupalarında en farklı mağlubiyetini aldı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, bu sonuçla birlikte yıllar sonra aynı kabusu yaşadı.
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UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda Danimarka'nın Nordsjaelland ekibine deplasmanda 6-1 kaybeden Fenerbahçe, tarihinin en farklı mağlubiyetlerinden birini yaşadı.
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Right to Dream Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda kalesinde gördüğü 4 golle 6-1 yenildi ve lider geldiği Danimarka'dan üçüncü sırada döndü.
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Son 5 resmi maçında 3 yenilgi, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alan İsmail Kartal'ın ekibi, sezon başındaki performansının gerisinde kaldı.
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Trabzonspor karşısındaki 3-2'lik mağlubiyetin ardından Ludogorets'e deplasmanda 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, ardından ligde Adana Demirspor'la rakip sahadaki müsabakayı golsüz eşitlikle bitirdi.
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Milli maç arasının ardından Süper Lig mücadelesinde sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, son olarak ise Nordsjaelland'a deplasmanda 6-1 kaybetti.
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EN FARKLI ÜÇÜNCÜ YENİLGİ
Fenerbahçe, Avrupa maçlarındaki en farklı mağlubiyetini 17 Eylül 1975 yılında Portekiz deplasmanında Benfica'ya karşı 7-0'lık skorla almıştı.
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Bu yenilgiden 3 yıl sonra 27 Eylül 1978'de Hollanda'da PSV Eindhoven'a 6-1 kaybeden sarı-lacivertli takım, 4 Kasım 1992'de ise Çek ekibi Sigma Olomouc'a deplasmanda 7-1 yenildi.
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İSMAİL KARTAL'IN 'KARA TALİHİ'
Sigma Olomouc müsabakasında ilk 11'de sahaya çıkan İsmail Kartal, bu karşılaşmanın 41. dakikasında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakmıştı.
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İsmail Kartal'ın ardından Hakan Tecimer ve Gerson da kırmızı kart gören diğer isimler olurken, 8 kişi kalan Fenerbahçe, rakibinden 7 gol yemişti.
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Sigma Olomouc karşısında forma giyen İsmail Kartal, bu maçtan 31 yıl sonra Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak tarihi bir yenilgi daha yaşadı.
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Sarı-lacivertli takım, 1992 yılındaki Sigma Olomouc karşılaşmasının ardından en farklı yenilgisini Danimarka'da aldı.