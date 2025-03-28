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        Haberler Gündem Otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı - Güncel haberler

        Otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

        Kayseri'de otomobiliyle seyir halinde olan S.U., kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu sürücü, cama isabet eden kurşunların kırdığı cam parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 01:08 Güncelleme: 28.03.2025 - 01:08
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        Otomobilinde silahlı saldırıya uğradı
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        Olay, saat 21.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi’nde meydana geldi.

        Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir araçtan, S.U. yönetimindeki otomobile ateş açıldı.

        Saldırının ardından sürücü S.U., cama isabet eden kurşunların kırdığı cam parçaları sonucu yaralandı. Şüpheli ya da şüpheliler ise bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından S.U., hastaneye kaldırıldı.

        Polis saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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