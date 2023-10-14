Otomobilin, kırmızı ışıkta çarptığı cipin sürücüsü hayatını kaybetti

Aksaray'da, otomobilin kırmızı ışıkta çarptığı cipin sürücüsü yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü kazayı yaralı olarak atlatırken, 2.0 promil alkollü olduğu belirlendi, aracın hız göstergesi 140 kilometrede takılı kaldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazada hayatını kaybeden Musamettin Bozkurt

Kaza, saat 01.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir karayolu Nakkaş Kavşağı'nda meydana geldi. Musamettin Bozkurt (50) yönetimindeki kırmızı ışıkta bekleyen cipe, Okan Demir (35) yönetimindeki otomobil arkadan çarptı. Kazada sürücüler Bozkurt ile Demir yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Musamettin Bozkurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.