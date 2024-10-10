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        Haberler Gündem Güncel Otomobilin gizli bölmesinde yakalandılar | Son dakika haberleri

        Otomobilin gizli bölmesinde yakalandılar

        Edirne'de otomobilin gizli bölmesinde Suriye uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı, araç sahibi ve sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 09:31 Güncelleme: 10.10.2024 - 09:36
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          Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışına çıkmaya hazırlanan bir otomobilde arama yaptı.

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          Aramada, aracın altında kaynak yapılarak oluşturulmuş bölmeye gizlenmiş 2 Suriye uyruklu bulundu.

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          Gözaltına alınan sürücü ve araç sahibi, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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          Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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