Otomobilin gizli bölmesinde yakalandılar
Edirne'de otomobilin gizli bölmesinde Suriye uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı, araç sahibi ve sürücü tutuklandı.
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Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışına çıkmaya hazırlanan bir otomobilde arama yaptı.
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Aramada, aracın altında kaynak yapılarak oluşturulmuş bölmeye gizlenmiş 2 Suriye uyruklu bulundu.
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Gözaltına alınan sürücü ve araç sahibi, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
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Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.