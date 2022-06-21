Otomobilin çarptığı fırıncı 1 saat sonra işbaşı yaptı!

DHA

Fatih'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan fırıncı Şahin Teyfur, hastanedeki tedavisinin ardından 1 saat sonra işine döndü. Teyfur "Biz 9 canlıyız sıkıntı yok. Hastaneden döndüğümde saat 12.00'ydi. Bizde durmak yok, çalışmaya devam" dedi.

DHA'nın haberine göre ilçede fırında çalışan Şahin Teyfur, saat 11.00 sıralarında ziyaret ettiği esnaf arkadaşının yanından ayrılarak yolun karşısına geçmek istedi.

1 SAAT SONRA TABURCU OLDU

Teyfur'a otomobil çarptı. Teyfur, daha sonra kendisine çarpan otomobil sürücüsü tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Teyfur bir saat sonra fırına dönerek çalışmaya devam etti.

"DOKUZ CANLIYIZ"

Yaşadığı kazayla ilgili konuşan Teyfur, "Karşıya geçiyordum. O sırada araç hızlı geliyordu. Ben de fırına geçiyordum. Fırında pişen ekmek, simit vardı. Onları çıkarıyorduk. Ben de acele ettim ürünler yanmasın diye. Ben de hızlıydım, araba da hızlıydı. Ben görmedim büyük bir araçtan dolayı. Bana çarpan adam beni hastaneye götürdü. Sağ olsun hastanede de başımdaydı. Biz de 9 canlıyız sıkıntı yok. Hastaneden döndüğümde saat 12.00'ydi. Bizde durmak yok, çalışmaya devam" dedi.

*Haberin görselleri ve videosu DHA tarafından servis edilmiştir