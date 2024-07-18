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        Haberler Gündem Otomobilin çarptığı çocuk öldü - Güncel haberler

        Otomobilin çarptığı çocuk öldü

        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde otomobilin çarptığı 11 yaşındaki Ömer Asaf Nart hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 01:42 Güncelleme: 18.07.2024 - 01:42
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        Kaza, gece saatlerinde Kozlu sahil yolunda meydana geldi. K.G., (18) yönetimindeki otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Asaf Nart'a çarptı.

        Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü K.G. gözaltına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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