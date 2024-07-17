Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Hafriyat kamyonu iki otomobile çarptı, sürücü kaçtı; 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada

        Hafriyat kamyonu iki otomobile çarptı, sürücü kaçtı; 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada

        Kocaeli'ndeki kaza İzmit-Kandıra Yolu üzerinde Çayırköy ışıkları mevkisinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta duramayan hafriyat kamyonu, ışıkta duran iki otomobile çarptıktan sonra durmadan yoluna devam etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 21:21 Güncelleme: 17.07.2024 - 21:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki otomobile çarpıp kaçtı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmit'te bir hafriyat kamyonu, kırmızı ışıkta duran iki araca çarptıktan sonra kaçtı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada 4 kişi yaralandı. Kaza yerinde durmayan ve 2 kilometre uzaklıkta kamyonu emniyet şeridine park eden hafriyat kamyonu sürücüsü yaya olarak kaçtı.

        YOLUNA DEVAM ETTİ

        Kaza akşam saatlerinde İzmit-Kandıra Yolu üzerinde Çayırköy ışıkları mevkisinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta duramayan hafriyat kamyonu, ışıkta duran iki otomobile çarptıktan sonra durmadan yoluna devam etti.

        REKLAM

        HURDAYA DÖNDÜ

        Kazaya uğrayan ilk otomobilin içindekiler kazayı yaralanmadan atlatırken, diğer otomobildeki 4 kişi ağır yaralandı. İtfaiye tarafından hurdaya dönen araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bilinci kapalı olan 4 yaralının üzerlerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

        YAYA OLARAK KAÇTI

        Olay yerinden kaçan kamyon sürücüsü ise yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta kamyonu emniyet şeridine park ettikten sonra yaya olarak kaçtı. Jandarma, kaçan kamyon sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

        KAZA ANI KAMERADA

        Bu arada kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, hızla gelen kamyonun iki araca çarptığı anlar yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İzmit
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'den Tanju Özcan kararı
        CHP'den Tanju Özcan kararı
        Çatı davasındaki cezalar onaylandı
        Çatı davasındaki cezalar onaylandı
        Çekiçli saldırgan tutuklandı
        Çekiçli saldırgan tutuklandı
        Maximin imzayı attı! İşte maliyeti
        Maximin imzayı attı! İşte maliyeti
        Yaşlı adamı darp edip sopayla dövmüştü! Flaş gelişme!
        Yaşlı adamı darp edip sopayla dövmüştü! Flaş gelişme!
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        Kapanan “Alâaddin’in Dükkânı”, mücevherleşen “Kara Kitap”
        Kapanan “Alâaddin’in Dükkânı”, mücevherleşen “Kara Kitap”
        Yeni muhtar eskisini öldürdü! Kanlı hasat!
        Yeni muhtar eskisini öldürdü! Kanlı hasat!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Eski karısını döverek öldüren caniye 'iyi hal! indirimi!
        Eski karısını döverek öldüren caniye 'iyi hal! indirimi!
        838 yıllık gelenek: Kuğu kaldırma!
        838 yıllık gelenek: Kuğu kaldırma!
        Yeni teknolojilerin Türkiye’ye gelişine engel! Kalp kapağı ama hangisi?
        Yeni teknolojilerin Türkiye’ye gelişine engel! Kalp kapağı ama hangisi?
        Her gün en az 2 canımızı kaybediyoruz! Ferman daha 10 yaşındaydı!
        Her gün en az 2 canımızı kaybediyoruz! Ferman daha 10 yaşındaydı!
        Paris Belediye Başkanı sözünü tuttu, Sen Nehri'nde yüzdü
        Paris Belediye Başkanı sözünü tuttu, Sen Nehri'nde yüzdü
        İzmir'deki akım dehşetinde sıcak gelişme!
        İzmir'deki akım dehşetinde sıcak gelişme!
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Kral Charles, hükümetin programını sundu
        Kral Charles, hükümetin programını sundu
        Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi?
        Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi?
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        Habertürk Anasayfa