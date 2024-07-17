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        Son dakika haberi CHP'den Tanju Özcan kararı

        CHP Sözcüsü Yücel: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadeleri nedeniyle kınama cezası talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 20:10 Güncelleme: 17.07.2024 - 20:14
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        CHP'den Tanju Özcan kararı
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        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Deniz Yücel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların ardından, kınama cezası ile cezalandırılmak üzere Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

        Yücel, partisinin genel Merkez binasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi. Yücel, İzmir’de meydana gelen sağanak yağışın ardından elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 2 vatandaşın hayatını kaybetmesine ilişkin meydana gelen olayda kusur ya da ihmali olanların titizlikle araştırılması ve yargı önünde hesap vermesi gerektiğini dile getirdi. Bir gazeteci tarafından CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımların sorulması üzerine Yücel, “Bugün MYK toplantımızın gündem maddelerinden biri de buydu. Tanju Özcan’ın MYK’nın oy birliği ile almış olduğu kararla; tüzüğümüzün 68/3-C maddesi uyarınca ‘kınama’ cezası ile cezalandırılmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu’na sevkine karar verilmiştir” cevabını verdi.

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