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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Allan Saint-Maximin'den rakip takım taraftarına flaş yanıt! - Fenerbahçe Haberleri

        Allan Saint-Maximin'den rakip takım taraftarına flaş yanıt!

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, sosyal medyada Fenerbahçe taraftarlarının yarattığı atmosferi övdü ve Mourinho'nun kendisini ikna ettiğini belirtti. Ayrıca, Galatasaray ve Trabzonspor taraftarlarının yorumlarına yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 00:25 Güncelleme: 18.07.2024 - 00:26
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        Rakip taraftarlara flaş yanıtlar!
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        Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertli kulübe imza attıktan sonra çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

        Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Fransız futbolcu, şu sözleri sarf etti;

        "TELEVİZYONUN SESİNİ AÇARDIM"

        "Fenerbahçe'nin maçlarını her izlediğimde taraftarların yarattığı muhteşem atmosferi hissetmek için televizyonun sesini açardım! Şimdi bunu doğrudan sahada yaşayabileceğim.

        "MOURINHO İKNA ETTİ"

        Bu inanılmaz fırsat, kulübün beni buraya getirme konusundaki inanılmaz kararlılığı ve Fenerbahçe'nin benim için doğru yer olduğuna beni ikna eden "Special One'ın" ilham verici sözleri sayesinde mümkün oldu. Bu güveni onurlandırmak için her şeyimi vermeye hazırım!

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        "İÇİMDE YANAN BİR TUTKU VAR"

        Fenerbahçeli olduğum için ne kadar mutlu olduğumu ve nasıl bir enerjiyle geldiğimi hayal bile edemezsiniz! İçimde yanan bir tutku var ve sizi gururlandırmak için her şeyimi vereceğim!

        Yaşa Fenerbahçe!"

        GALATASARAY TARAFTARINA FLAŞ YANIT

        Öte yandan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun 5 yıldızlı Fenerbahçe logosu kullanması üzerine 'Doğru logo bu' diyerek 3 yıldızlı Fenerbahçe logosu paylaşan bir Galatasaray taraftarına yanıt veren Maximin, 5 yıldızlı Fenerbahçe formasını gösterdiği bir görsel paylaştı.

        TRABZONSPOR TARAFTARINA DA CEVAP VERDİ

        Daha sonra bir Trabzonspor taraftarının "5 yıldızlı formayı sahada da giymeni öneriyorum. Bakalım giyebilecek misin?" yanıtına cevap veren Maximin, "Ağla, iyi gelir" ifadelerini kullandı.

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