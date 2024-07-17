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        Haberler Dünya ABD Başkanı Joe Biden: Doktorlar hasta olduğumu söylese seçimden çekilirdim - Dünyadan Haberler | Dış Haberler

        ABD Başkanı Biden: Doktorlar hasta olduğumu söylese seçimden çekilirdim

        Yaşı ve performansı sebebiyle epey tartışma konusu olan ABD Başkanı Joe Biden, adaylığıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Doktorların uyarması halinde adaylıktan çekilebileceğini söyleyen Biden, ABD'nin "çok bölündüğünü" ve bu yüzden bir dönem daha başkanlık yapmak istediğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2024 - 22:58 Güncelleme: 18.07.2024 - 00:04
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        'Hasta olduğumu söyleselerdi seçimden çekilirdim'
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        Son dönemlerde yaptığı gaflar ve rakibi eski ABD Başkanı Donald Trump'la zayıf canlı yayın performansının ardından zihinsel ve fiziksel sağlığı sorgulanan ABD Başkanı Joe Biden, sağlığıyla ilgili tıbbi bir durum tespit edilmesi halinde seçim yarışından çekilebileceğine işaret etti.

        Biden'ın, "Black Entertainment Television News"a verdiği röportajın bir kısmı yayımlandı.

        Ülkenin kendisine ihtiyaç duyduğuna işaret eden 81 yaşındaki Başkan, "Yaş sadece bilgelik getirir." dedi.

        Biden, ülkesi için "iyi şeyler" yaptığını ve "daha yapılacak çok şey" olduğunu savunarak, adaylığını sürdürme niyetinde olduğunu söyledi.

        ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için adaylıktan çekilmesine neyin sebep olabileceğinin sorulması üzerine Biden, "Eğer tıbbi bir durum ortaya çıkarsa, doktorlar gelip şu sorunun var derse olabilir." mesajını verdi.

        DEMOKRATLARDAN BASKI ARTIYOR

        Diğer taraftan, Biden'ın çekilmesi için Demokratlardan baskı artmaya devam ediyor.

        ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Adam Schiff de bugün Biden'a "çekil çağrısı" yapanların arasına katıldı.

        Schiff, "Kampanyadan çekilme kararı Başkan Biden'ın vereceği bir karar ancak artık bayrağı devretme zamanının geldiğini düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

        Biden'a "çekil çağrısı" yapan Demokrat sayısı 20'yi geçti.

        BAŞKAN YARDIMCILARININ MÜNAZARASI 12 AĞUSTOS'TA

        Cumhuriyetçilerin başkan yardımcı adayı J.D Vance ve Biden'ın başkan yardımcısı adayı Kamala Harris'in 12 Ağustos'ta canlı yayına çıkarak münazara yapmayı kabul ettiği bildirildi.

        Demokratların Ulusal Kongresi'nin ise 19 Ağustos'ta gerçekleşmesi bekleniyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #Biden
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