Çöp nedeniyle kavga çıktı: 2 yaralı
Kayseri'de bir apartmanda kapının önüne bırakılan çöp nedeniyle kavga çıktı, baba ve oğul komşuları tarafından silahlı saldırıya uğradı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki apartmanda komşular arasında çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu yaralandı.
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İddiaya göre, Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokaktaki 5 katlı apartmanda yaşayan A.K. ile komşusu A.O.Ö. ve oğlu M.Ö. arasında binaya bırakılan çöp nedeniyle tartışma çıktı.
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ÇOK SAYIDA POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine baba A.O.Ö. ile oğlu M.Ö. yaralandı.
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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan baba ile oğlun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Şüpheli A.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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