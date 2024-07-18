Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Tunceli’de ahırda yangın: 16 büyükbaş öldü, 18’i yaralandı - Güncel haberler

        Tunceli’de ahırda yangın: 16 büyükbaş öldü, 18’i yaralandı

        Tunceli'nin Pertek ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, bitişiğindeki ahıra sıçradı. Yangında 16 büyükbaş hayvan öldü, 18'i de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 00:33 Güncelleme: 18.07.2024 - 01:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahırda yangın: 16 büyükbaş öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Pertek ilçesine bağlı Kaçarlar köyündeki Ergün Haydaroğlu’na ait samanlıkta, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, bitişiğindeki ahıra sıçradı.

        İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile kent merkezinden itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na ait 2 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da, tazyikli suyla söndürme çalışmalarına destek verdi. Çevredekilerin de traktörleriyle müdahale ettiği yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 16 büyükbaş hayvan öldü, 18 hayvan da yaralandı. Soğutma çalışmaları süren yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, yangınla ilgili hasar tespit çalışması başlatıldı.

        ‘BÜTÜN EMEĞİM GİTTİ, NEREDEYSE AĞABEYİM DE GİDECEKTİ’

        Büyükbaş hayvanların sahibi Ergün Haydaroğlu, yangına müdahale eden ağabeyinin de yanma tehlikesi atlattığını belirterek, “Emeğim, her şeyim, bütün emeğim gitti. Neredeyse ağabeyim de gidecekti. Hepsi gitti. Hayvancılık kredisi almıştım. Bunların da ödemeleri gelecek, kendimi ayarlamıştım. Evlerin içine girecek durumumuz kalmadı. Engellim var, yaşlım var, küçük çocuklarım var okula giden. Herkes destek olacağını söyledi, onlara güveniyorum. Çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Tunceli
        #tunceli haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        TÜRKSAT 6A'nın son ateşlemesi başarıyla gerçekleşti
        TÜRKSAT 6A'nın son ateşlemesi başarıyla gerçekleşti
        'Hasta olduğumu söyleselerdi seçimden çekilirdim'
        'Hasta olduğumu söyleselerdi seçimden çekilirdim'
        Esenyurt’ta silahlı saldırı anları kamerada
        Esenyurt’ta silahlı saldırı anları kamerada
        CHP'den Tanju Özcan kararı
        CHP'den Tanju Özcan kararı
        İki otomobile çarpıp kaçtı
        İki otomobile çarpıp kaçtı
        TFF kongresi öncesi sıcak saatler
        TFF kongresi öncesi sıcak saatler
        Rakip taraftarlara flaş yanıtlar!
        Rakip taraftarlara flaş yanıtlar!
        Çöp nedeniyle kavga çıktı: 2 yaralı
        Çöp nedeniyle kavga çıktı: 2 yaralı
        Beşiktaş'tan tatsız prova
        Beşiktaş'tan tatsız prova
        Çatı davasındaki cezalar onaylandı
        Çatı davasındaki cezalar onaylandı
        Etna'da büyük patlama
        Etna'da büyük patlama
        Çekiçli saldırgan tutuklandı
        Çekiçli saldırgan tutuklandı
        Maximin imzayı attı! İşte maliyeti
        Maximin imzayı attı! İşte maliyeti
        Yaşlı adamı darp edip sopayla dövmüştü! Flaş gelişme!
        Yaşlı adamı darp edip sopayla dövmüştü! Flaş gelişme!
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        838 yıllık gelenek: Kuğu kaldırma!
        838 yıllık gelenek: Kuğu kaldırma!
        Paris Belediye Başkanı sözünü tuttu, Sen Nehri'nde yüzdü
        Paris Belediye Başkanı sözünü tuttu, Sen Nehri'nde yüzdü
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu
        Habertürk Anasayfa