Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

İbrahim D. yönetimindeki 06 RES 55 plakalı otomobil, kırsal Alembey Mahallesi girişinde Ali Gök'ün (48) kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola düşen Gök ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Gök'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Gök'ün cansız bedeni otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İbrahim D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.