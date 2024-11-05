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        Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

        İstanbul Ataşehir'de cadde üzerinde sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan adama çarptı. Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 11:27 Güncelleme: 05.11.2024 - 11:29
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        Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
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        Ataşehir'de bastonlu yaşlı adam, cadde üzerinde sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

        Olay, dün saat 15.40 sıralarında Esatpaşa Mahallesi, Ziyapaşa Caddesi'nde yaşandı.

        Plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil, sürücüsünün caddede geri manevra yaparak dönmek istediği sırada yolun karşı tarafına geçmek isteyen bastonlu bir adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle adam yolda düştü.

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        Otomobilin sürücüsü çevredekilerin seslenmesiyle durdu. Mahalleli hemen adamın yardımına koştu. Otomobil sürücüsü de aracından inerek çarptığı adamın yanına geldi.

        Sürücü bir süre sonra tekrar aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini alarak inceleme başlattı.

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        #İstanbul Ataşehir
        #Kaza
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