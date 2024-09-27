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        Haberler Gündem Güncel Otomobil, temizlik aracına çarptı: Sürücü ağır yaralı | Son dakika haberleri

        Otomobil, temizlik aracına çarptı: Sürücü ağır yaralı

        Bartın'da temizlik aracına çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 15:04 Güncelleme: 27.09.2024 - 15:04
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          Bartın'da terminal istikametinden kent merkezine giden Mehmet K'nin kullandığı otomobil, Geçen Mahallesi mevkisinde Karayollarına ait Ali E. idaresindeki temizlik aracına çarptı.

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          Çarpmanın etkisiyle otomobilden fırlayan sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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          Sağlık personelince hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Trafik ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda kontrollü sağlanan ulaşım çalışmaların ardından normale döndü.

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