Otomobil, temizlik aracına çarptı: Sürücü ağır yaralı
Bartın'da temizlik aracına çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
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Bartın'da terminal istikametinden kent merkezine giden Mehmet K'nin kullandığı otomobil, Geçen Mahallesi mevkisinde Karayollarına ait Ali E. idaresindeki temizlik aracına çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle otomobilden fırlayan sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Sağlık personelince hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Trafik ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda kontrollü sağlanan ulaşım çalışmaların ardından normale döndü.
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