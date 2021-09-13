Otomobil tavanında şoke eden görüntü!

DHA

Görüntüler, dün akşam saatlerinde kaydedildi. Otomobille ilerleyen bir grup önlerinde seyreden 34 DMP 898 plakalı otomobilin tavanında birisinin olduğunu fark etti.

DHA'nın haberine göre, görenleri hayrete düşüren tehlikeli yolculuk anlarını cep telefonu ile kaydeden kişiler otomobili bir süre takip etti.

34 DMP 898 plakalı otomobil ise daha sonra gözlerden kayboldu.