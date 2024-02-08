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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de otomobilin scootera çarpması sonucu 16 yaşındaki Soykan Sönmez hayatını kaybetti - Son dakika haberi

        Otomobilin çarptığı scooterdaki iki kardeşten Soykan, hayatını kaybetti

        İzmir'de bir otomobilin scootera çarptığı kazada 16 yaşındaki Soykan Sönmez yaşamını yitirdi. Olayda araçtaki bir kişi ile scooterdaki ağabey ise yaralandı. Otomobil sürücüsü de gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 17:40 Güncelleme: 08.02.2024 - 17:43
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        Otomobil scootera çaptı! 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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        İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, otomobilin scootera çarpmasıyla ağır yaralanan kardeşlerden Soykan Sönmez (16) yaşamını yitirdi, ağabeyinin tedavisi ise devam ediyor.

        DHA'nın haberine göre kaza, 4 Ocak saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İzmir Türk Koleji (İTK) 10'uncu sınıf öğrencisi Soykan Sönmez ve ağabeyi Göktuğ Güleç'in (23) bindiği scootera Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu yakınından M.E.Ö.'nün (20) kullandığı otomobil çarptı.

        Ağabeyi Göktuğ Güleç, anne Müjde ve hayatını kaybeden Soykan Sönmez
        Ağabeyi Göktuğ Güleç, anne Müjde ve hayatını kaybeden Soykan Sönmez
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        Kazada scooterdaki Soykan Sönmez ile annesinin ilk eşinden olan ağabeyi Göktuğ Güleç ve otomobil sürücüsünün yanındaki D.E. (20) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedaviye alınan yaralılardan Soykan Sönmez, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sönmez'in dün yakınlarına teslim edilen cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde toprağa verildi. Soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü M.E.Ö´yü gözaltına aldı.

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        #son dakika
        #İzmir
        #soykan sönmez
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