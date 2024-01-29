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        Haberler Gündem Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

        Uçuruma yuvarlanan araçtaki bebek hayatını kaybetti, 3 yaralı

        Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Kazada 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 22:41 Güncelleme: 29.01.2024 - 22:54
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        Uçuruma yuvarlanan araçtaki bebek hayatını kaybetti
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        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Curuk ailesinin bulunduğu otomobil şarampole devrildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada 1 yaşındaki Recep Aslan bebek öldü, anne ile 2 kızı yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Çaycuma-Bartın yolu Çamlık Köyü mevkiinde meydana geldi. Muhammet Curuk yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Fotoğraf: İHA

        JANDARMA VE SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

        Otomobilde Curuk ailesinden anne Aylin (34) ile oğlu Recep Aslan ve kızları A.N. (12) ile G. Curuk (7) yaralandı. Sürücü Muhammet Curuk ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

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        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Aslan Recep Curuk bebek kurtarılamadı. Durumu ağır olan anne Aylin Curuk ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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