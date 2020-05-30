Otomobil ile taksi çarpıştı: 6 yaralı - SİVAS

Alınan bilgiye göre, Şevki Güven (41) idaresindeki 31 AAP 808 plakalı otomobil, Şarkışla-Kayseri kara yolu Cemel beldesi kavşağında, Süleyman Karaman'ın (71) kullandığı 58 ER 993 plakalı taksiyle çarpıştı.Yaralanan sürücüler ile araçlardaki 4 aylık Defne, Yağmur (4),Ceran (22) ve Serkan Kılınç (31) Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."