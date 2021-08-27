Otomobil, 6 metre yükseklikten bahçeye düştü

Kaza, saat 12.00 sıralarında Tolmedre Caddesi'nde meydana geldi. Hamdi Dikici, 33 UC 014 plakalı otomobilini rampaya park etti.

Dikici inmek isterken otomobil aniden hareket etti. Paniğe kapılan Dikici, kaza yapmamak için manevra yaptı. Otomobil, bahçenin demir parmaklıklarına çarpıp, istinat duvarından uçarak, yaklaşık 6 metre aşağıdaki bahçeye düşüp, ters döndü.

Kazada yaralanan Dikici, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.