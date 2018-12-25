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Soğuk havaların tüm yurtta etkisini artırması ile, sürücüler her yıl olduğu gibi bu sene de lastik bayilerinin yolunu tuttu. Fakat, olumsuz hava şartlarında sorunsuz ilerlemek için kış lastiği almaya hazırlananlar, bu yıl yüzde 50'ye varan fiyat artışları ile karşıya karşıya kalmış durumda.
Yüksek fiyatlar ise, sıcaklıkların 7 derecenin altına düştüğü yerlerde suda kayma riskini azaltan ve ıslak yollar üzerinde fren mesafesini de kısaltan söz konusu lastik konusunda, tüketicilere yönelik yeni çözümlerin ortaya çıkmasına neden oldu.
SÖKME VE TAKMAYI ÜCRETSİZ YAPIYOR
Bu markalardan Otokoç Otomotiv, kış lastiği kiralama hizmeti başlattı. Şirketin 'Lastick' markası adı altında başlayan faaliyeti ile, tüm marka ve model araçlar için uygun ebatta kış lastiği kiralamak mümkün. Aylık ve sezonluk kiralama seçeneklerinin yanı sıra, sökme ve takma işlemlerinin de ücretsiz yapıldığı belirtildi.
Yeni bir iş kolu ortaya koyduklarını belirten Otokoç Otomotiv Perakendeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Uğur Güven, "Lastick markamız, kış lastiği kiralama ve depolama hizmeti veriyor. Uçtan uca mobilite çözümleri sunmaya devam edeceğiz" dedi.
İLK KEZ MART AYINDA GÜNDEME GELDİ
Dünyada da hali hazırda var olan lastik kiralama hizmeti, ilk olarak içinde bulunduğumuz yılın Mart ayında yılında gündeme geldi. Kiralamanın tüketicilere fiyat avantajı sunmak adına lastik kiralama hizmeti verebileceklerinin sinyalini veren, Alman lastik üreticisi Continental'in Başkan Yardımcısı Werner Köstler, lastiklere kullanıldıkça para ödenmeyi daha verimli bir sistem olarak gördüklerini açıkladı.
GİDİLEN YOL KADAR ÖDEME YAPILABİLECEK
Köstler'in öngördüğü modelde, lastiklere yerleştirilen sensörler diş derinliklerini anlık olarak ölçüyor ve şirketin lastik takip merkezine iletiyor. Böylece, kat edilen yola göre fatura kesilebiliyor. Tüm bu takip mekanizmasının ise Alman şirketin ContiConnect uygulamasından yapılması planlıyor. Öyle ki, şuan için ticari araç filolarına hizmet veren ContiConnect, lastiklerin sıcaklıklarının ve kondisyonunun uzaktan takip edilmesine imkan veriyor.
Continental'in Başkan Yardımcısı Werner Köstler, lastik üreticisi olmanın yanı sıra mobilite çözümler de sunacaklarını kaydetti. Köstler'in açıklamaları, araç paylaşım uygulamalarının çoğalması ile önümüzdeki yıllarda azalması beklenen araç sahipliğinden daha önce, lastik sahipliğinin düşeceğinin gösteriyor.
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