Son yıllarda fiziki şartların yetersizliği, alt katlardaki güvenlik zafiyeti başta olmak üzere çeşitli sıkıntılarla zaman zaman tartışma konusu olan Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı, son aylarda yine gündemde. 4 Mayıs itibariyle otogarın 25 yıllık işletme süresi dolmuş, yani otogarı işleten Avrasya Terminal İşletmeleri’nin sözleşmesi bitmişti. Bu durum 'Bayrampaşa Otogarı taşınacak mı?' sorusuyla yine günlerce tartışıldı. Hatta CHP grubu, sözleşmesi dolan otogarın akıbetiyle ilgili soru önergesi verdi.

MECLİSTE ÖNEMLİ GELİŞME

Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı’yla ilgili dün önemli gelişme daha yaşandı. Yenilenen İstanbul seçiminin ardından ilk kez toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde 39 farklı teklif sunuldu. Sunulan tekliflerin arasında Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan Büyük İstanbul Otogarı otopark işletmeciliğinin İSPARK A.Ş.'ye devredilmesi teklifi dikkat çekti. 38'inci sırada yer alan maddenin bu hafta içinde meclisten geçmesi bekleniyor. Otopark, 20 dakikaya kadar ücretsiz olmasına rağmen ücret tahsil edilmesiyle sık sık gündeme geliyordu.

'HER İKİ YAKAYA OTOGAR'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran'daki seçim öncesi yaptığı açıklamada, yeni bir otogar için eylem planı geliştireceklerini, İstanbul'un her iki yakası için yeni otogar çalışması içinde olacaklarını daha önce de belirttiklerini söyledi. Mevcut otogarın durumu ve işletmesi için paydaşlarla görüşeceklerini anlatan İmamoğlu, ülkenin ve belediyenin mevcut mali durumunu da dikkate alarak ortaya koydukları yeni otogar projelerini hayata geçirene kadar mevcut Esenler Otogarı'nın bitmiş olan işletme süresi için konunun muhatapları ile bir araya geleceklerini belirtti.

'TEKNOLOJİ MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ'

Başkan Ekrem İmamoğlu, 29 Haziran'da yaptığı açıklamada ise, Esenler Otogarı'nı, hızlıca taşınma ve dönüşmesini gerçekleştireceklerini belirterek, "Esenler'le ilgili bir projemiz çakıştığı için söylüyorum. Hem Harem'i hem de Esenler'i şehir dışına taşıyacağımız için hızlıca Esenler Otogarı'nı, şehrin kalbinde, metro ulaşımı olan aynı zamanda İstanbul'un en yeşil vadilerinden biri olan alanın hızlıca taşınma ve dönüşmesini yapıp, yüksek teknoloji merkezine dönüştüreceğiz" dedi.