Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Otobüsün çarptığı bina yıkılacak! | Son dakika haberleri

        Otobüsün çarptığı bina yıkılacak!

        İstanbul Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı 4 katlı apartmanın yıkımına karar verildi. Kolonu zarar gören apartmanın yıkımı için bölgeye iş makineleri getirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 10:02 Güncelleme: 09.08.2024 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otobüsün çarptığı bina yıkılacak!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Pendik’te bir binaya çarparak hasara sebep olan İETT otobüsü çekilerek binanın yıkım işlemleri için çalışmalar başlatıldı.

        İHA'nın haberine göre İstanbul'un Pendik İlçesi, Vatan Caddesi üzerinde 7 Ağustos'ta kontrolden çıkan İETT otobüsü dükkana girerek, 4 katlı bir apartmana zarar vermişti.

        İNCELEMEDE YIKIM KARARI ÇIKTI

        54 kişinin yaşadığı bina güçlendirilerek İETT otobüsü vinç yardımıyla çekildi. Kazaya karışan otobüsün çekilmesinin ardından ekipler, 4 katlı binanın yıkılıp yıkılmayacağına ilişkin için inceleme başlatıldı.

        Yapılan çalışmalar sonucunda zarar gören 4 katlı apartmanın yıkımına karar verildi. Yıkım çalışmaları için olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve zabıtanın yanı sıra yıkımı gerçekleştirecek olan iş makineleri de getirildi.

        Yıkımı gerçekleştirecek ekiplerin rahat çalışması ve yıkım alanına vatandaşların girmemesi için ekipler tarafından çevreye bariyerler koyuldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Depremzede kızın anne yadigarı yüzüğü aranıyor
        Depremzede kızın anne yadigarı yüzüğü aranıyor
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        7 yıl sonra ülkesine dönen Katalan liderden ilk mesaj
        7 yıl sonra ülkesine dönen Katalan liderden ilk mesaj
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        İngiltere'de yalan haberi yayan kadın gözaltında
        İngiltere'de yalan haberi yayan kadın gözaltında
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ürdün Kraliyet çifti Bodrum'da
        Ürdün Kraliyet çifti Bodrum'da
        'Cherokee' çetesini tahliye eden hakimler açığa alındı
        'Cherokee' çetesini tahliye eden hakimler açığa alındı
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Müşterilerine 12.7 milyar dolar ödeyecek
        Müşterilerine 12.7 milyar dolar ödeyecek
        "Büyük bir kalabalığı öldürmeyi planladık"
        "Büyük bir kalabalığı öldürmeyi planladık"
        Parmak izlerimiz nasıl belirlenir ve ne işe yarar?
        Parmak izlerimiz nasıl belirlenir ve ne işe yarar?
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        İtalya'ya diş geçiremedik!
        İtalya'ya diş geçiremedik!
        Hatice Akbaş gümüş madalya kazandı
        Hatice Akbaş gümüş madalya kazandı
        'Yarısı Bizden'de tarih sınırı kalkıyor
        'Yarısı Bizden'de tarih sınırı kalkıyor
        Tartışmaların odağındaki platform: Roblox
        Tartışmaların odağındaki platform: Roblox
        Habertürk Anasayfa