Otobüsün açık kapısı ölümü olmuştu! İstenen ceza şoke etti!

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Adana'da, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne 24 Nisan 2024’te kontrole giden 6 çocuk annesi Hatice Sabahi (74), evine dönmek için Vedat Korkmaz’ın (52) kullandığı özel halk otobüsüne bindi.

KARTINI GÖSTERMEK İÇİN AYAĞA KALKTI DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, sürücünün direksiyon başında sigara içtiği otobüs, kapısı açık şekilde ilerlerken Sabahi, otobüs kartını göstermek için ayağa kalktı.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI Manevra sırasında dengesini kaybeden Sabahi, açık olan kapıdan düşüp, başını asfalta çarptı. Kaza anı, araç içi kamerasına yansıdı.

ADLİ KONTROL İLE SERBEST BIRAKILDI Gözaltına alınan sürücü Vedat Korkmaz, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Hatice Sabahi'nin, beyin kanaması geçirdiği, köprücük ve kürek kemiği ile göğüs kafesinde kırıklar olduğu belirlendi.

4 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ Kafatasında biriken kan boşaltıldıktan sonra yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Sabahi, 4 gün sonra doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Sabahi'nin cenazesi İsmailliye Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

TUTUKLANDI 6 YIL HAPSİ İSTENDİ Sabahi’nin ölümünün ardından daha önce serbest bırakılan sürücü Vedat Korkmaz tekrar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Korkmaz, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Cumhuriyet Savcısı, soruşturmasını tamamlayıp sürücü Vedat Korkmaz hakkında ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan iddianame hazırladı. Savcı, Hatice Sabahi’nin otobüsün ön kapısından düşerek ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücü Korkmaz’ın 6 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.

SÜRÜCÜ KUSURLU BULUNDU Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kabul edilen iddianame, olay tarihinde sürücü Vedat Korkmaz’ın, kullandığı özel halk otobüsü ile Balcalı Mahallesi Kongre Merkezi yakınında seyir halindeyken aracın ön kapısını açık bırakması nedeniyle yolcu konumunda bulunan Hatice Sabahi’nin otobüs hareket halindeyken ayağa kalkarak ilerlemek istemesi neticesinde yürürken açık kapıdan düştüğü ve kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtildi. Olay nedeniyle sanık sürücü Vedat Korkmaz’ın kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmesi nedeniyle kusurlu olduğu kaydedildi. "TEK SUÇUM KAPININ AÇIK OLMASI" İleriki günlerde yargılanmaya başlayacak sürücü Vedat Korkmaz, polis merkezinde verdiği ifadesinde tek kusurunun otobüsün kapısını açık bırakması olduğunu söyledi. Korkmaz, “Seyir halindeyken bir bayan aniden ön tarafa yanıma doğru geldi ve bir anda açık olan kapıdan dışarıya dengesini kaybederek düştü. Bu esnada tahmini hızım 20-30 kilometreydi. Kadın düşünce hemen aracı durdurdum, yanına gittim. Hemen 112’yi aradım. Kazada tek kusurum kapının açık olmasıdır, duraktan yeni hareket ettiğim için kapıyı kapatma fırsatım olmadan olay meydana gelmiştir” dedi. Kapısı açık otobüsten düşmüştü! Kaygılandıran gelişme! Haberi Görüntüle